In Buchrain gibt's bald mehr Betreuungsgeld – auch für Kita-Plätze

Vor allem für wenig verdienende Eltern stellen Betreuungsgutscheine eine beträchtliche Entlastung dar. In der Gemeinde Ebikon beispielsweise erhält ein Paar, das mindestens 120 Prozent arbeitet und dessen massgebendes Jahreseinkommen zwischen 40'001 und 45'000 Franken beträgt, pro Betreuungstag 48 Franken von der Gemeinde. Schickt das Paar sein Kind in die Kita Chenderhus Rägeboge in Buchrain, zahlt es also statt des Tagestarifs von 97 Franken nur noch 49 Franken aus eigener Tasche.