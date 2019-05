In den Luzerner Schulzimmern findet Politik beiläufig statt Kantonsräte aller Parteien wollten vom Regierungsrat wissen, wo und wie in den Luzerner Schulen Politik unterrichtet wird. Antwort: Überall ein bisschen.

(avd) Wie wird in den Schulen des Kantons Luzern Politik unterrichtet? Die Kantonsräte Urban Sager (SP, Luzern) und Irene Keller (FDP, Vitznau) stellten am Rande des Jugendparlaments vom letzten Herbst fest, dass die politische Bildung nur an den Berufsschulen einen festen Platz hat: im Fach «Heimat und Staat». Keller, Sager und Ratskollegen aus allen Parteien wollten darum vom Regierungsrat wissen, ob dem «grundlegend wichtigen Teil der schulischen Allgemeinbildung» genügend Platz eingeräumt wird.

In den nun vorliegenden Antworten auf die Anfrage beschwichtigt der Regierungsrat: Politik wird auf allen Stufen unterrichtet – auch wenn die betreffenden Fächer das nicht andeuten.

Vom Sachunterricht bis zur Geschichte

Auf der Primarstufe ist die politische Bildung «Teil des Sachunterrichts». Auf Sekundarstufe I gibt das Fach «Räume, Zeiten, Gesellschaften» eine Einführung in politische Systeme und Demokratiekonzepte. Am Untergymnasium werden auf Sommer überarbeitete Lehrpläne eingeführt. Dann findet die Politik im Fach Geschichte im ersten Jahr zum Thema «Menschenrechte sowie Demokratie» statt, im zweiten als Teilgebiet «Politisches System der Schweiz».

Im Luzerner Obergymnasium findet die Politik in den Fächern Geschichte, Wirtschaft und Recht, Geografie und Philosophie statt. Die Politik spielt in den Luzerner Schulzimmern also (fast) überall mit. Der Regierungsrat nimmt auch Parteien und Eltern in die Pflicht.