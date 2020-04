In der Glasi-Überbauung in Wauwil eröffnet die neue Coop-Filiale Wauwil hat ab Donnerstag einen neuen Einkaufsladen - direkt neben dem Bahnhof.

(dlw) Am Donnerstag eröffnet die neue Coop-Filiale in der Glasi-Überbauung in Wauwil. Der Supermarkt auf 425 Quadratmetern wartet in den ersten drei Tagen mit Spezialrabatten und Aktionen auf, wie der Grossverteiler in einer Mitteilung schreibt. Die Glasi-Überbauung ist direkt am Bahnhof Wauwil gelegen. In der Überbauung sind 67 Mietwohnungen, eine Arztpraxis, ein Fitnesscenter sowie weitere Geschäfte entstanden.