In der Luzerner Aufschütte können Fitnessgeräte neu unter freiem Himmel genutzt werden

Ab Donnerstag wird in der Parkanlage Aufschütte eine Sportanlage mit Outdoor-Fitnessgeräten in Betrieb genommen.

(pd/elo) Sport unter freiem Himmel? Ab diesem Donnerstag wird dies in der Luzerner Aufschütte auch an Fitnessgeräten möglich sein. In Luzern ist es die erste Outdoor-Anlage dieser Art, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Der Boden der Anlage wurde mit einem elastischen Fallschutz ausgestattet. (Bild: PD)

Am 20. Juni 2018 stimmte der Stadtrat dem Umsetzungskonzept Kleinsportanlagen zu. Dieses sieht vor, von 2019 bis 2025 jährlich eine Kleinsportanlage für Individualsportler in der Stadt Luzern zu erstellen. Die Planungs- und Baukosten für die erste Anlage in der Aufschütte betrugen 50'000 Franken