In diesen fünf Grossprojekten verbaut der Kanton Luzern fast 700 Millionen Franken Der Kanton Luzern plant fünf Grossprojekte für gegen 700 Millionen Franken – über jedes wird das Volk abstimmen können. Wir zeigen die Dimensionen, nennen den Planungsstand und listen die mutmasslichen Kosten sowie das vorgesehene Bezugsdatum auf. Und Finanzdirektor Reto Wyss sagt, bei welchem Projekt er den grössten Widerstand erwartet.

365 Millionen für den Campus Horw, 160 Millionen für ein zentrales Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmenbrücke, 91 Millionen für ein Sicherheitszentrum in Rothenburg, rund 28 Millionen für die Erweiterung der Kanti in Sursee und wohl etwa 18 Millionen für Gerichtsgebäude und Museen in der Stadt Luzern: Der Kanton Luzern will in den nächsten Jahren über 660 Millionen Franken in Hochbauten investieren. Wie stellen die fünf Projekte vor:

PD

Der Ausbau der Hochschule Technik & Architektur und der Zuzug der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern ist das grösste Bauprojekt des Kantons der kommenden Jahre. Der Kanton will den Bau an eine kantonseigene, gemeinnützige AG auslagern.

Grösse: 65'000 Quadratmeter Hauptnutzungsfläche Studenten: 4200

Mitarbeiter: 1000 (500 Hochschule, 500 Pädagogische Hochschule)

Kosten: 365 Millionen Franken (Grobkostenschätzung +/-25 Prozent ohne Ausstattung und Betriebseinrichtungen)

Volksabstimmung: 2021 über Immobilien AG

Stand jetzt: Generalplanerwettbewerb (wird im Mai 2021 abgeschlossen)

Bezug: ab 2025 in Etappen

Spezielles: Parallelprojekt zur Gründung einer Immobilien AG.

PD

Mit einem zentralen Gebäude am Seetalplatz für die Kernverwaltung auf kantonseigenem Boden werden in der Stadt Luzern über 30 dezentrale Standorte aufgehoben. Damit kann der Kanton pro Jahr Mietkosten in der Höhe von rund 8 Millionen Franken sparen.

Grösse: 30'000 Quadratmeter Hauptnutzungsfläche

Mitarbeiter: rund 30 Organisationseinheiten mit 1300 Mitarbeitern

Kosten: zirka 160 Millionen Franken inklusive Landanteil

Volksabstimmung: 2021

Bezug: 2025

Stand jetzt: Öffentlicher Gesamtleistungswettbewerb, 2. Stufe

Spezielles: Planung nach dem «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz» und mit der BIM-Methode (Building Information Modeling). BIM ist eine Software, die das Abbilden von Gebäuden mit allen relevanten Informationen über ihren gesamten Lebenszyklus ermöglicht.

Die Luzerner Regierungsräte Reto Wyss (links) und Paul Winiker zeigen, wo das Sicherheitszentrum Rothenburg entstehen soll. Bild: Philipp Schmidli, 4. November 2019

Das Sicherheitszentrum soll in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Rothenburg Station gebaut werden. Die Arbeitsplätze sind für die Luzerner Polizei, für Mitarbeiter der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz sowie für den Veterinärdienst vorgesehen.

Grösse: 26'000 Quadratmeter Geschossfläche (ohne strategische Reserven)

Mitarbeiter: 260

Kosten: 91 Millionen Franken (Grobkostenschätzung +/-25 Prozent ohne Ausstattung und Betriebseinrichtungen)

Volksabstimmung: 2023 über Realisierungskredit

Bezug: voraussichtlich 2028

Stand jetzt: Generalplanerwettbewerb (wird in diesem Monat abgeschlossen)

Spezielles: Holz- und Hybridbauweise.

Das alte Zeughaus in Luzern. Bild: Boris Bürgisser, 3. Juli 2019

Zügeln das Historische und das Natur-Museum wie geplant ins alte Zeughaus auf dem Musegghügel, liessen sich die Gebäude an der Reuss neu nutzen. Vorgesehen ist eine Gerichtsmeile. Heute ist das Kantonsgericht auf drei Standorte in der Stadt Luzern verteilt.

Grösse: Zeughaus 5100 Quadratmeter Hauptnutzungsfläche, Gerichtsmeile noch nicht bekannt

Mitarbeiter: 120 Leute am Gericht, 25 Personen im Museum

Kosten: noch keine verlässlichen Zahlen. Schätzung rund 18 Millionen, etwa die Hälfte fürs Museum

Volksabstimmungen: Sowohl für das Gericht als auch für das Museum offen

Bezug: Ebenfalls noch offen

Stand jetzt: Machbarkeitsstudie, die in diesem Sommer abgeschlossen sein soll

Spezielles: Gegenseitige Projektabhängigkeit Gericht – Museen, denkmalgeschützte Bauten.

Kantonsschule Sursee fotografiert am 19. Juni 2015. Fast eine ganze Klasse der Kanti Sursee hat gespickt. Bild: Corinne Glanzmann, 19. Juni 2015

Die Schülerzahlen an den neun Luzerner Gymis steigen stark. Akut ist das Platzproblem vor allem an der 1972 erstellten Kanti Sursee. Der zusätzliche Platzbedarf wurde bereits im Planungsbericht zur kantonalen Immobilienstrategie von 2010 ausgewiesen.

Grösse: Erweiterungsbau für 14 Klassen, etwa plus 4000 Quadratmeter Hauptnutzungsfläche

Schüler: Stand 2019 47 Klassen mit rund 900 Lernenden. Künftig 61 Klassen mit etwa 1200 Lernenden

Kosten: rund 28 Millionen Franken

Volksabstimmung: 2022

Bezug: Inbetriebnahme und Bezug des Neubaus II Ende Juli 2024. Inbetriebnahme der Gesamtanlage inklusive Hauptgebäude und Neubau I Ende Juli 2025

Stand jetzt: Projektierung erfolgt

Spezielles: Neubau Minergie P-Eco, Digitale Planung mit BIM-Methode (Building Information Modeling).

Bei den beiden grössten Projekte ist der Planungsstand so weit fortgeschritten, dass die Stimmbürger wohl schon im kommenden Jahr darüber befinden können. Finanzdirektor Reto Wyss sagt, warum sich Luzern diese Bauten leisten kann.

Kann sich der Kanton Luzern diese fünf Grossprojekte leisten?

Reto Wyss.



Reto Wyss: Wir würden solche Projekte nicht planen, wenn die finanzielle Lage des Kantons eine Realisierung nicht zuliesse. Der Kanton Luzern hat seine Fähigkeit, solche Projekte finanzieren zu können, konstant verbessert. Unsere Verschuldung ist so tief wie kaum je zuvor. Zudem bringen Investitionen wie jene in das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz Einsparungen in Millionenhöhe mit sich.

Also sind die Projekte ein Zeichen der neu gewonnenen finanziellen Möglichkeiten, die der Kanton Luzern nun hat?

Mit der Vermeidung neuer Schulden ist es uns gelungen, die finanziellen Voraussetzungen für diese Grossprojekte zu schaffen. Wir sind darum gut auf die Realisierung vorbereitet. Hinter einigen Projekten stehen auch langjährige Bedürfnisse, so bei den Museen.

Muss der Kanton Luzern aufgrund dieser Grossprojekte anderswo Abstriche machen?

Nein, die Finanzierung erfolgt über die Investitions- und nicht über die Laufende Rechnung. Abstriche in der Erfolgsrechnung zu Lasten von Leistungen in Bereichen wie etwa der Bildung, der Sicherheit oder Gesundheit sind und werden nicht notwendig sein.

Muss der Kanton zusätzliches Personal einstellen?

Die Vorbereitungen für diese Projekte laufen seit einigen Jahren. Bisher wurden keine neuen Stellen geschaffen.

Wo erwarten Sie die grössten Widerstände?

Grundsätzlich stossen alle Projekte auf positive Resonanz. Grosser Widerstand ist bei keinem der Projekte zu erwarten. Am meisten Überzeugungsarbeit wird es ersten Einschätzungen zufolge beim Verwaltungszentrum brauchen. Ich bin aber zuversichtlich, den Mehrwert einer modernen Verwaltung vermitteln zu können.

Und wo erwarten Sie die geringsten Widerstände?

Bei den Bildungsinstitutionen wie bei der Erweiterung des Campus Horw oder bei der Kantonsschule Sursee, aber auch beim Sicherheitszentrum Rothenburg, erwarte ich kaum Widerstand. Die Luzernerinnen und Luzerner unterstützen erfahrungsgemäss Investitionen für Bildungsstätten und in die Sicherheit.

Bei welchem Projekt sind Sie mit besonders viel Herzblut dabei?

Mit liegen alle Projekte gleichermassen am Herzen, ich kann keine Priorisierung vornehmen. Viel wichtiger ist, dass die Projekte für die Luzerner einen Mehrwert schaffen und unseren Kanton weiterbringen. Das Projekt Campus Horw ist sicher ein Leuchtturm, nur schon seiner Grösse wegen.