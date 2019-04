In Hochdorf treibt ein Bienendieb sein Unwesen Böse Überraschung für den Hochdorfer Imker Gani Gashi: Zwei seiner Bienenvölker wurden gestohlen, samt Kisten. Ein ähnlicher Vorfall hat sich ganz kürzlich im Freiamt ereignet. Evelyne Fischer

Bienenkästen sind häufig etwas abgelegen platziert. (Bild: Getty)

«Wir sind sehr traurig und enttäuscht. Wer macht so was?» Zemire Gashi versteht die Welt nicht mehr. Ihr Mann Gani, ein passionierter Imker, musste am Sonntag eine unschöne Entdeckung machen: Dem Hochdorfer wurden zwei Bienenvölker entwendet. Mitsamt den Kästen. Besonders hart: Bereits im Winter hat Familie Gashi 14 von 23 Völkern verloren. «Eines Morgens lagen alle Bienen tot in den Kisten», sagt Zemire Gashi. «Wir vermuten, dass sie jemand mit einem Spray vergiftet hat.» Ein Potenzial von 150 Kilo Honig, einfach weg. Und nun auch noch der Diebstahl im Gebiet Rosengarten, nahe der SBB-Haltestelle Schönau.

Ein Bienenvolk kostet zwischen 250 bis 300 Franken, ein Kasten weitere 200. Der materielle Wert sei das eine, der emotionale das andere, sagt Zemire Gashi.

«Mein Mann ist seit einem Unfall arbeitsunfähig. Die Bienen boten ihm eine Beschäftigung. In die Völker hat er nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit investiert.»

Honig produzierte Gani Gashi für den Eigengebrauch – und verwendete ihn für die Zucht neuer Bienen. Familie Gashi hat Anzeige beim Posten in Hochdorf erstattet. «Die Ermittlungen laufen», bestätigt Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei. Laut Zemire Gashi könnte der Dieb in der Nacht zugeschlagen haben. «Bienenkästen sind schwer. Wer sie abtransportieren will, braucht ein Auto.»

Beträchtlicher Schaden, grosser Frust

Ruedi Dahinden, Co-Präsident des Verbands der Luzerner Imkervereine, weiss von solchen Diebstählen. Bisher seien ihm allerdings nur Einzelfälle bekannt. «Vor drei, vier Jahren passierte dies einem Imker in Wolhusen.» Der Schaden sei jeweils beträchtlich. «Und noch grösser der Frust jener, die es trifft.» Die meisten Bienenhütten seien offen. «Ein Imker muss darauf vertrauen, dass ihm die Völker nicht abhandenkommen.» Über das Motiv der Täterschaft kann Ruedi Dahinden nur rätseln. Er sagt:

«Es müssen fast Imker sein, sonst würde ein Diebstahl keinen Sinn machen.»

Pikant ist: Ein ganz ähnliches Trauerspiel fand vor zwei Wochen rund 20 Kilometer nördlich von Hochdorf statt: Einem Freiämter Imker wurden in Aristau acht Völker samt Königin gestohlen. Vermutlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wie die Aargauer Zeitung berichtet. Damit nicht genug: Auch beim Bienenstand in Muri ereilte den Imker das gleiche Schicksal. Zwei Völker waren weg. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 5000 Franken. Vor drei Wochen trieb ein Unhold auch im zürcherischen Rudolfingen sein Unwesen: In 14 von 16 Kisten einer Imkerin fehlten die Königinnen. Um die Kästen korrekt zu öffnen und die Königin zu finden, brauche es ein gewisses Fachwissen, schreibt die Bauernzeitung.

Bienenhäuser selten im Visier von Unholden

Vor gut einem Jahr war ein Bienenhaus in Reussbühl das Ziel von Brandstiftern. 30'000 Bienen verendeten. Die Luzerner Polizei nahm drei junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren fest. Die Sachbeschädigung sei im Alkoholrausch erfolgt, aus Blödsinn, gestanden sie (Artikel vom 19. Februar 2018).

Anzeigen im Zusammenhang mit Bienenhäusern gehen bei der Luzerner Polizei nur selten ein, sagt Kommunikationschef Christian Bertschi. «Aber da solche häufig etwas abgelegen platziert sind, an Orten, die schlecht einsehbar sind, können sie ins Visier von Unholden geraten.»