In Hohenrain ist Gülle in einen Bach geflossen: Zahlreiche Fische verenden Am Sonntag ist beim Jauchesilo eines Landwirtschaftsbetriebs in Hohenrain Jauche ausgeflossen. Durch Abwasserschächte gelangte die Jauche in den Stägbach, wodurch es zu Fischsterben kam.

Die Jauche im Wasser führte zu zahlreichen verendeten Fischen. Bild: Luzerner Polizei

(se) Am Sonntagmorgen wurde in Hohenrain mit Wasser verdünnte Jauche festgestellt. Diese floss von einer Scheune her einen Feldweg hinunter und verteilte sich über die Abwasserschächte in den Herrenmülibach und den Stägbach, welcher im Baldeggersee mündet. Durch die Verschmutzung starben zahlreiche Fische, wie die Luzerner Polizei schreibt.

Obwohl 21 Personen der Feuerwehr Hohenrain im Einsatz standen und zwei Sperren errichteten, wurde der Bach wohl auf einer Länge von 860 Metern verschmutzt. Die Luzerner Polizei schreibt weiter, dass der Grund für das Auslaufen noch unklar sei. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.