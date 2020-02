In Littau gibt es ab Ende 2023 eine neue Trolleybus-Linie Die Stadt Luzern plant die Dieselbuslinie 12 durch die Trolleybus-Linie 3 zu ersetzen. Dies, weil sich in den nächsten Jahren eine grosse Siedlungsentwicklung abzeichnet.

Um im öffentlichen Verkehr längerfristig genügend Kapazitäten sicherzustellen, soll die heutige Dieselbuslinie 12 durch eine neue Trolleybus-Linie 3 ersetzt werden. Das schreiben der Kanton Luzern, die Stadt Luzern, der Vekehrsverbund Luzern (VLL) und die VBL in einer gemeinsamen Medienmitteilung. In der Stadt Luzern ist die Linie 12 die letzte Dieselbuslinie, die im dichten 7,5-Minuten-Takt fährt. Mit den grösseren Doppelgelenk-Trolleybussen kann die Kapazität langfristig gedeckt werden, heisst es in der Mitteilung. Ab Ende 2023 soll die neue Buslinie 3 im Einsatz sein.

Die neue Linie 3. Bild: PD

Dank der neuen Batterietechnik könne der Bus einen Teil der Strecke auch ohne Fahrleitung zurücklegen. Er wird von Littau Gasshof via Bahnhof Luzern bis ins Würzenbach-Quartier fahren. Abhängig von der Siedlungsentwicklung wird die Linie 3 auf einen späteren Zeitpunkt hin von Gasshof bis Tschuopis verlängert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Batterietechnik ermöglicht neue Flexibilität

Die Trolleybusse können dank der neuen Batterietechnik auf flachen Streckenabschnitten wie ab Michaelshof bis Gasshof ohne Fahrleitung fahren. Wegen dem steilen Abschnitt zwischen Kreuzstutz und Michaelshof ist eine 1,7 Kilometer lange Fahrleitungsinfrastruktur nötig. Auch die Linie 30 soll zwischen Littau und Ebikon als neuer Batterie-Trolleybus verkehren.

Die E-Bus-Strategie des VVL sieht vor, dass bis ins Jahr 2040 der grösste Teil der Busse mit erneuerbaren Energien, emissionsfrei und effizient verkehren kann. Durch die neuen Batterie-Trolleybusse wird das ganze Trolleybus-Liniennetz mittelfristig flexibler, da neue Abschnitte dank leistungsfähigeren Batterien auch ohne Fahrleitung befahren werden können, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am Dienstag, 3. März 2020, findet um 18 Uhr im Zentrum St. Michael in Littau eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.