In Luzerner Krankenhäusern gibt es immer mehr Betten für die Rehabilitation

In den Krankenhäusern und Kliniken des Kantons Luzern standen im Jahr 2018 insgesamt 1550 Betten für stationäre Behandlungen zur Verfügung. Während das Bettenangebot in den Akutspitälern und den Psychiatriekliniken fast unverändert blieb, nahm in der Rehabilitation die Zahl der Betten zu.