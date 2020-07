In Oberkirch brennt Geräteschuppen nieder – Hauptstrasse gesperrt In Oberkirch an der Grenze zu Mauensee ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute sind im Einsatz.

(spe/zim) Im Gebiet Breiten in Oberkirch an der Grenze zu Mauensee ist am Dienstagmorgen in einem Geräteschuppen ein Brand ausgebrochen. Der Schuppen ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Haus in der Nähe konnte gerettet werden.

«Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 7.10 Uhr ein», sagt Armin Schüpbach von der Feuerwehr Knutwil/Mauensee. Es seien weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen. Zwei Bewohner des naheliegenden Wohnhauses wurden vorsichtshalber evakuiert. Ausgebrannt ist nebst des Schuppens auch ein Traktor.

Der Rauch war weitherum sichtbar:

Die Brandursache ist unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Schadens. Im Einsatz sind die Feuerwehr Knutwil/Mauensee und die Feuerwehr Region Sursee. Die Hauptstrasse H2 zwischen Sursee und Mauensee ist in beide Richtungen gesperrt. Es kommt zu Stau.