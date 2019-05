In Rain will niemand Gemeindepräsident werden

(ep) Das Präsidentenamt der Bildungskommission bleibt momentan vakant. Um die Nachfolge des per Ende Februar zurückgetretenen Alexander Siegenthaler kommt es zwischen Armin Bieri und Mario Henz zur Kampfwahl. Während der bisherige Vizepräsident Bieri von der SVP und vom Komitee «Für unsere Volksschule Escholzmatt-Marbach» vorgeschlagen wird, portiert letzteren die CVP. Zudem kann Henz auf das Unterstützungskomitee für Mario Henz zählen. Die Ersatzwahl ist auf den 23. Juni angesetzt.

Als neues Mitglied der Bildungskommission (Biko) hat die CVP Marion Portmann-Heldner vorgeschlagen. Sie wurde in stiller Wahl gewählt und ersetzt Isabella Zemp-Stöckli, welche die Kommission Ende Juli verlässt.

Druck von aussen bei Wahl in Schulleitung

Die Bildungskommission hatte kürzlich bei der Wahl eines neuen Mitglieds in die dreiköpfige Schulleitung für Aufsehen gesorgt (wir berichteten). Biko-Mitglied Fritz Gerber ist mit einem Inserat an die Öffentlichkeit gelangt. Darin schrieb er, dass es aus dem nahen Umfeld des Einheimischen, welcher schliesslich in die Schulleitung gewählt wurde, im Vorfeld Druckversuche gegeben habe.