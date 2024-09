Der Krienser Martin Bachmann (51) hat nach dem Lehrerseminar in Luzern unter anderem in der Jugend- und Gassenarbeit gearbeitet. Seit 2001 ist der Erwachsenenbildner und klinische Sexologe im Mannebüro Zürich tätig. Nun eröffnet er in Luzern die Praxis Sexologik: www.sexologik.ch