Video In Triengen ist eine Scheune niedergebrannt – zwei Pferde konnten gerettet werden In Triengen stand am Dienstagabend eine Scheune in Vollbrand. Beim Brand sind weder Tiere noch Menschen zu Schaden gekommen.

(elo/zfo) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, stand in Triengen am Dienstagnachmittag eine Scheune in Vollbrand.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten zwei Pferde aus der Scheune befreit werden. Weitere Tiere befanden sich keine im Gebäude. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und einen weiteren Stall verhindern. Verletzt wurde beim Brand niemand, so die Polizei.



Im Einsatz standen rund 130 Angehörige der RegioWehr Triengen, der Feuerwehren Büron-Schlierbach, Region Sursee und der Betriebsfeuerwehr Trisa AG.

Bild: Luzerner Polizei

Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Brandermittler der Luzerner Polizei.