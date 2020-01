In Willisau werden 11'500 Bücher gezügelt Die Regionalbibliothek Willisau ist neu am Bahnhofplatz anzutreffen. Und die Verantwortlichen hoffen auf neue Einnahmequellen.



Die Regionalbibliothek Willisau zieht in neue Räumlichkeiten. Bibliotheksleiterin Claudia Spiess zügelt mit System: Mit Teilzeit- und Jugendarbeitenden füllt sie Palett um Palett mit Büchern. Bild: Jakob Ineichen, 18. Januar 2020

Es herrscht Aufbruchstimmung, am letzten Samstagmorgen in der Regionalbibliothek Willisau. Einige Vorarbeiten sind bereits erledigt. Jetzt geht es für die drei Teilzeitmitarbeitenden und acht Jugendlichen der Jugendarbeit Willisau darum, die bereitgestellten Paletten mit Büchern zu füllen. «Wir zügeln alles mit System», sagt die Bibliotheksleiterin Claudia Spiess und schmunzelt. «Ansonsten würden wir wohl nichts mehr finden.»

Die Vorfreude aufs Neue ist greifbar. Nach dreissig Jahren an der Bahnhofstrasse in Willisau, zieht die Regionalbibliothek einige hundert Meter weiter, in neue Räumlichkeiten am Bahnhofplatz. Man habe sich mit Blick auf den auslaufenden Mietvertrag nach einer möglichen Alternative umgesehen, erklärt Werner Amstutz, Präsident der Regionalbibliothek Willisau. «Und wir haben eine sehr gute Möglichkeit an bester Lage gefunden.»

11'500 Bücher müssen zum neuen Standort am Bahnhofplatz transportiert werden. Bild: Jakob Ineichen, 18. Januar 2020

Leserschaft: Willisau und umliegende Gemeinden

Die Regionalbibliothek Willisau ist als Trägerverein organisiert. Finanziell wird sie hauptsächlich von der Stadt Willisau und der katholischen Kirchgemeinde Willisau unterstützt. Zusammen mit den Beiträgen der reformierten Kirche und weiteren Gemeinden lagen diese im Jahr 2018 bei total 113'900 Franken. Die Bibliothek verfügt über 11'500 Bücher. Davon entfallen 9600 auf Printmedien, der Rest gehört zu den sogenannten Nonbooks.

Die Regionalbibliothek Willisau ist keine Schulbibliothek. Die Leserschaft rekrutiert sich neben der Ortsgemeinde aus vielen umliegenden Kommunen. «Zu uns kommen Erwachsene, wie auch Jugendliche und Kinder», erklärt Claudia Spiess. Im vergangenen Jahr lag die Besucherfrequenz bei etwa 15'800 Personen, die Ausleihungen oder Verlängerungen beliefen sich auf 43'600 Transaktionen.

Verlangt wird vor allem Belletristik, also Romane oder Erzählungen. Oft gefragt sind Krimis, «sehr gerne Titel, bei denen viel Blut fliesst», sagt Spiess und lacht. Ausgeliehen werden auch Sachbücher, beispielsweise für Lebenshilfe. Beliebt sind Tier- und naturwissenschaftliche Werke sowie Gesundheitsthemen. Die Kochbücher stehen ebenfalls hoch im Kurs. «Beim Wandern erkundigt sich die Leserschaft jedes Jahr nach Neuerungen», so die Bibliotheksleiterin. «Fantasy» liegt weiter im Trend. Eine Spezialität ist die «Willisauer-Ecke». Dort sind Sachbücher über die Region genauso anzutreffen wie Chroniken der umliegenden Gemeinden. Weiter würden Hörbücher – vor allem bei Erwachsenen – sehr gut laufen, sagt die Bibliotheksleiterin.

Obwohl das Angebot im Ort vielfältig ist, kann die Regionalbibliothek Jahr für Jahr steigende Ausleihzahlen präsentieren. Bild: Jakob Ineichen, 18. Januar 2020

«Wir versuchen mit minimalen Finanzmitteln unseren Kunden das Maximum zu bieten», betont der Vereinspräsident. Doch mit den Schulbibliotheken der Unter- und Oberstufe sowie der Kanti sind die Optionen – speziell für Schüler – in Willisau vielfältig. «Wir gehen kleine Schritte vorwärts», sagt Spiess. Die Regionalbibliothek Willisau präsentiert Jahr für Jahr steigende Ausleihzahlen. «Wir erhalten sehr viele positive Rückmeldungen», erklärt Claudia Spiess.

Von der finanziellen Seite betrachtet, «möchten wir schon lange, dass sich die umliegenden Gemeinden entsprechend der Ausleihen ihrer Bürger beteiligen», betont Amstutz. Doch nach wie vor fehle hier ein Abkommen. «Und mit den Schulbibliotheken gibt es leider keine Zusammenarbeit.»

Bibliotheksleiterin Claudia Spiess wünscht sich trotzdem finanzielle Unterstützung von den umliegenden Gemeinden – denn auch deren Einwohner leihen in ihrer Bibliothek Bücher aus. Bild: Jakob Ineichen, 18. Januar 2020

«Hoffe, dass Veränderungen etwas auslösen»

Mit dem neuen Standort wolle man nicht alles über den Haufen werfen, betont der Vereinspräsident. Trotzdem ändere sich einiges. Die Räumlichkeiten sind neu, das Ambiente ebenfalls. Das Sortiment aber bleibt. Und es soll weiterhin ein Ort der Begegnung und der Kommunikation sein. «Ich hoffe, dass die Veränderung etwas auslösen kann, Energie freisetzt», betont Spiess.

Man wolle nicht stehen bleiben, Augen und Ohren offen halten und gegebenenfalls Prozesse justieren. Und Werner Amstutz wünscht sich für die Zukunft, «dass die Politik die Bibliotheken als kulturellen Ort wahrnimmt, unterstützt und fördert».