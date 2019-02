Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz lanciert «Wahlhilfe» Die IHZ zeigt auf, wie nahe die Kandidaten an den Luzerner Gesamterneuerungswahlen vom 31. März an der Wirtschaft sind.

Welche Kandidaten für den Luzerner Kantonsrat und die Regierung sind am wirtschaftsfreundlichsten? Dies wollte die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) von den 802 Kantonsrats- und 9 Regierungsratskandidaten wissen, die sich am 31. März zur Wahl stellen. Den Fragebogen haben bis heute über 600 ausgefüllt, wie die IHZ gestern mitteilte.

Am wirtschaftsfreundlichsten präsentiere sich der Stadtluzerner FDP-Fraktionschef Andreas Moser. Seine Antworten entsprächen zu 90 Prozent den Positionen der IHZ. Bei den Regierungsratskandidaten liege Fabian Peter, ebenso von der FDP, mit einer Übereinstimmung von 76,5 Prozent an der Spitze.

Nun könne die Bevölkerung unter www.ihz.ch an der Umfrage teilnehmen. Das Profil werde mit jenem der Kandidaten verglichen und somit zeigen, wer sie im Parlament und in der Regierung am besten vertreten würde. (pd/jon)