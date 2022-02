Informatikprojekt Kanton Luzern zieht bei Schulsoftware für Gemeinden die Reissleine Wegen «unterschiedlicher Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg» beendet der Kanton Luzern die Einführung der Schuladministrationssoftware Educase. Jetzt soll möglichst rasch ein neues Projekt aufgegleist werden.

In den Luzerner Volksschulen wird Educase definitiv nicht mehr eingesetzt. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Das Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) hat als Besteller der Software im Einvernehmen mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) beschlossen, die weitere Einführung von Educase an den Luzerner Volksschulen zu beenden. Dies teilte das BKD am Montagvormittag mit. Der Regierungsrat stimmte diesem Vorgehen ebenfalls zu. Grund für diesen Schritt ist die «unterschiedliche Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg». Details zur Projektbeendigung würden nicht weiter kommentiert. Klar ist: Das Programm hätte im Sommer 2019 laufen sollen. Im letzten August rasselte es durch eine Teilabnahme. Entweder wurden nicht alle benötigten Module eingebaut. Oder jene, die Bestandteil des Programms waren, funktionierten nicht richtig, wie unsere Zeitung in den letzten Monaten aufdeckte.

Für diejenigen Gemeinden, deren Schulen bereits mit Educase arbeiten, wird für die Sicherstellung des Weiterbetriebes eine Lösung angestrebt. Das betrifft rund 30 Gemeinden. Gleichzeitig ist das BKD vom Regierungsrat beauftragt worden, zusammen mit dem VLG die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um baldmöglichst eine neue Schuladministrationssoftware zu beschaffen und an den Schulen zu implementieren.

«Weitere Planungsschritte rasch einleiten»

Der zuständige parteilose Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann bekräftigt in der Mitteilung:

«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Schulen innert nützlicher Frist über eine zeitgemässe und funktionierende Administrationssoftware verfügen können.»

Dazu, so Regierungsrat Schwerzmann, «wird sich eine Projektorganisation mit Vertretungen des Kantons und der Gemeinden so rasch wie möglich konstituieren und die weiteren Planungsschritte einleiten».

Sibylle Boos-Braun, Präsidentin des VLG, stützt die Projektbeendigung durch den Kanton und das von Marcel Schwerzmann skizzierte Vorgehen. «Für den VLG steht nun im Vordergrund, dass für diejenigen Gemeinden, welche die Software im Einsatz haben, der Weiterbetrieb so lange sichergestellt wird, bis eine neue Lösung zur Verfügung steht.»