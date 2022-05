Integration Luzerner IV-Awards ehrt Firmen aus Grosswangen und Kriens Je 10'000 Franken erhalten jedes Jahr ein KMU-Betrieb und ein Grossunternehmen für ihre Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen. 2022 gehen die IV-Awards an die Meyer BlechTechnik AG aus Grosswangen und die Auto Meter AG in Kriens.

«Meyer BlechTechnik AG und Auto Meter AG haben sich die Auszeichnung verdient, weil sie zwei vorbildliche Unternehmungen sind», lässt sich Rolf Born, Leiter Wirtschaft Arbeit Soziales (WAS) IV Luzern, in einer Meldung zitieren. Sie würden einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Die Zusammenarbeit findet Thomas Greter, Leiter HR der BlechTechnik AG, für einen sozial verantwortungsbewussten Arbeitgeber selbstverständlich:

«Wir geben gerne Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance, die es schwieriger haben auf dem Arbeitsmarkt.»

Und auch Stefan Bersiger, CEO der Auto Meter AG fühlt sich geehrt und gibt den Dank an seine «Top-Mitarbeitenden, die das Ganze mittragen» weiter.

Guido Graf (links) und Rolf Born (rechts) übergaben am Dienstag den IV-Award an: Urs Meyer, Alex Meyer, Stefan Bersinger, Desirée Bersinger und Rolf Born (v.l.n.r. in der Mitte). Bild: WAS IV Luzern

Insgesamt hat WAS IV Luzern im vergangenen Jahr 1358 Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung erfolgreich bei der Eingliederung unterstützt – gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von zehn Prozent. Damit konnten so viele in den Arbeitsmarkt integriert werden wie noch nie.

«Mich hat unser Rekordergebnis überrascht», sagt Rolf Born. «Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verknüpften Herausforderungen für die Wirtschaft hätte ich eher mit einem leichten Rückgang gerechnet. Umso mehr freut mich das Rekordergebnis.» (zfo)