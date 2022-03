International Luzern wird Austragungsort von Demokratie-Gipfel Im September findet ein internationales Demokratie-Forum in Luzern statt. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

Die Schweizer Demokratie Stiftung (Swiss Democracy Foundation) hat sich der Förderung der Demokratie verschrieben. Aushängeschild der Stiftung ist jeweils die Durchführung des «Global Forum on Modern Direct Democracy», einer Weltkonferenz mit dem Schwerpunkt direkte Demokratie. 2022 findet die zehnte Ausgabe des Forums statt – Austragungsort ist diesmal Luzern, wie die Stiftung mitteilt.

Im September werden rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt zur viertägigen Konferenz in Luzern erwartet. Dabei geht es um die Frage, wie die Demokratie gestärkt und weiterentwickelt werden kann. Am Ende der Konferenz sollen Empfehlungen abgegeben werden, die in den zweiten «Demokratiegipfel» von US-Präsident Joe Biden im Dezember einfliessen sollen. Der russische Angriffskrieg der letzten Tage sei auch ein «deutlicher Weckruf» für den Kampf für eine demokratische Welt, schreibt die Stiftung.

Stiftung hat ihren Sitz in Luzern

Die Schweizer Demokratie Stiftung ist mit Luzern in zweierlei Hinsicht verbunden: Sie hat hier ihren Sitz, zudem wird sie vom früheren Luzerner Grünen-Politiker Adrian Schmid präsidiert. Das Global Forum organisiert die Demokratie Stiftung jeweils gemeinsam mit dem Verein Democracy International mit Sitz in Köln sowie weiteren Partnern aus der ganzen Welt. Die Ausgabe 2023 des Forums soll dann in Mexico-Stadt stattfinden.