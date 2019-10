Video Internationale Auszeichnung für Spielanlage Langmatt in Kriens Der 2015 von der Stadt Kriens eröffnete Spielplatz wurde mit dem «Inspire-Award» von Unicef ausgezeichnet.

(std) Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef hat der Freizeitanlage Langmatt in Kriens den «Inspire-Award» verliehen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Der Award geht zurück auf die UNO-Kinderrechtskonvention, er wird in fünf Kategorien verliehen. Kriens erhielt ihn für «Familienleben, Spiel und Freizeit». Total hätten sich 228 Projekte aus 36 Ländern für eine der fünf Auszeichnungen beworben. Der Entscheid sei durch ein weltweites Online-Voting gefällt worden. Dafür drehten die Verantwortlichen ein Bewerbungsvideo über den Spielplatz.

Entstanden ist der grosse Spielplatz im Rahmen der Krienser Zentrumsprojekte für rund 1 Million Franken. Eröffnet wurde er 2015. Die Anlage wurde als Ersatz für eine Fussballwiese realisiert, die für das neue Werkhof-/Feuerwehrgebäude neben dem Schulhaus Feldmühle überbaut werden musste. Sie umfasst unter anderem eine Wasserspiellandschaft, einen Pumtrack oder eine Kletter- und Balancierlandschaft sowie einen Picknick-Platz.

Projekt geht auf Motion zurück

Zurück geht das Projekt auf eine Motion der damaligen CVP-Einwohnerrätin Kathrin Graber für den Erhalt öffentlicher Spiel- und Sportflächen. «Mit der Langmatt ist das sicher vorbildlich gelungen, stellt sie doch heute einen klar ersichtlichen Mehrwert dar für die Bevölkerung», wird der für die Zentrumsprojekte zuständige Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) in der Mitteilung zitiert.

Kriens hat im Frühling bereits das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» erhalten – unter anderem auch dank der Spielanlage Langmatt. Den nun verliehenen Award werde man «im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in Empfang nehmen und gebührend feiern», schreibt die Stadt. Das Datum des Anlasses stehe noch nicht fest.