Internationale Kampagne «16 Tage gegen Gewalt » – Zonta Luzern ist mit zwei Projekten dabei Mit Film und Farbe wird auf Gewalt aufmerksam gemacht: Im Video zeigt die Künstlerin Agata Norek ihr Werk – und vier markante Gebäude werden orange.

Der Zonta Club Luzern, ein Service Club berufstätiger Frauen, lanciert die Veranstaltungsreihe «Gewalt und deren Verarbeitung in der Kunst». Die Aktionen in Luzern finden ab heute im Rahmen der internationalen Kampagne «16 Tage gegen Gewalt» statt und dauern bis zum 10. Dezember. Für die Kampagne konnte die Künstlerin Agata Norek gewonnen werden.

Sie sagt zu ihrem Projekt Schutzschilde: «Kunst hilft, die Folgen der Gewalt zu verstehen und Anstoss zur Heilung zu geben. Kunst kann das schwer Benennbare zeigen und das Schweigen brechen.» Ursprünglich war dazu eine Vernissage geplant, coronabedingt wird jetzt ein Video produziert, in dem die Künstlerin von der Journalistin Karin Frei zu ihrem Werk befragt wird. Das 20-minütige Video wird ab 2. Dezember auf luzern.zonta.ch publiziert.

Markante Gebäude im orangen Licht

Ein weiteres Zeichen setzt der Club laut Mitteilung, indem er in Luzern das Hotel Schweizerhof, das Boutique Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz, die Matthäuskirche sowie das Le Théâtre in Emmen in oranges Licht.

Das Le Théâtre in Emmen erscheint in orangem Licht. Bild: PD

Zonta International setzt sich dafür ein, die Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern. Zonta engagiert sich seit 2012 mit der Kampagne «Zonta sagt Nein zu Gewalt an Frauen und Kindern».