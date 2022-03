Internet Guuggenmusig trifft auf Heavy Metal: Musegg-Geischter-Coversong geht viral und begeistert Iron-Maiden-Fans Die Musegg-Geischter Lozärn reissen ihre Fans nicht nur an der Fasnacht mit. Auch auf Facebook haben sie eine grosse Fangemeinde. Einer ihrer Hits geht momentan auf einer Iron-Maiden-Fanseite viral.

Die Musegg-Geischter Lozärn – unterwegs an der Lozärner Fasnacht. Bild: Milena Imlig/zvg

Die Luzerner Guuggenmusigen sind scheinbar nicht nur gut, um den Winter zu vertreiben. Sie berühren auch hartgesottene Heavy-Metal-Fans im Internet. «Woooooaaaaaahhhhh echt Gänsehaut!!!!!», kommentiert etwa ein User auf der spanischen Iron-Maiden-Fanseite auf Facebook ein Video der Musegg-Geischter Lozärn, welches am 25. Februar während der Lozärner Fasnacht gepostet wurde. Im Video covert die Guuggenmusig den Song «Fear of the Dark» auf der Rathaustreppe in Luzern:

Die Musegg-Geischter Lozärn haben diesen Song bereits seit einigen Jahren im Repertoire. Auf Facebook avanciert das Video zu einem viralen Hit. Über 114'000 Mal wurde es von den Iron-Maiden-Fans der Gruppe bereits angeschaut, mehr als 220 Kommentare wurden bereits hinterlassen. und es wurde über 3600 Mal geliked.

Bereits zweiter viraler Hit für die Musegg-Geischter

Die Iron-Maiden-Anhänger dieser Fanseite scheinen hellauf begeistert von der Fasnachtsversion ihrer Idole: Die Kommentare reichen von «Nur Geil....Kompliment» über «Absolut HAMMER» bis «Fasnet in der Schweiz geht echt ganz schön ab». Einer meint es besonders gut mit den Guuggerinnen und Guuggern: «Gebt den Leuten lebenslanges Freibier», heisst es etwa in der Kommentarspalte.

Bereits im Jahr 2017 ging ein Video der Musegg-Geischter Lozärn zusammen mit den Rontal Guugger aus Root viral. Bisher haben sich das Cover von «My President Is Black» des US-amerikanischen Rappers Jeezy auf dem Luzerner Mühlenplatz bereits über 258’000 Personen angesehen:

Die Musegg-Geischter sind beim Publikum vor allem für ihren Partysound mit aktuellen und vergangenen Charthits bekannt. Diese werden intern arrangiert. Man spricht bisweilen vom «MGL-Partyexpress».