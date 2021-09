Interview Stadtlauf-Geschäftsführer Andreas Grüter: «Der Sonntag bleibt eine einmalige Ausnahme» Mitten in den Vorbereitungen zum 43. Luzerner Stadtlauf im Jahr 2020 sorgte das Coronavirus für Kopfzerbrechen bei den Organisatoren des beliebten Breitensportanlasses. In den vergangenen 16 Monaten ist einiges passiert – eine Standortbestimmung mit Geschäftsleiter Andreas Grüter.

Andreas Grüter, was bleibt Ihnen vom März 2020 in Erinnerung?

Bereits im Februar bereitete uns das neue Coronavirus Kopfzerbrechen. Die Situation war für uns alle neu. Wir merkten aber schnell, dass die Durchführung im April 2020 illusorisch ist. Im engen Austausch mit den Behörden konnten wir die Absage speditiv vorbereiten und nach dem Bundesratsentscheid am Freitag, 13. März, der Öffentlichkeit verkünden. Die Solidarität, welche wir von Seiten der Sponsoren erleben durften, war er­mutigend. Dank ihrem Support, partnerschaftlichen Lösungen mit Lieferanten sowie Beiträgen der öffentlichen Hand konnten wir den finanziellen Schaden für den Luzerner Stadtlauf gering halten. Dennoch, ich hätte mir zu meinem 10-Jahr-Jubiläum ein etwas erfreulicheres Stadtlauf-Jahr gewünscht.

Andreas Grüter beim Joggen am Luzerner Seebecken.

Wie hat die Corona-Pandemie den Arbeitsalltag auf der Geschäftsstelle verändert?

Wir mussten kreativ umdenken und in Varianten planen. Der unklare Verlauf der Pandemie sowie neue Verordnungen und sich ändernde Spielregeln sorgten immer wieder für Herausforderungen. Ab wann tätigen wir welche Investitionen, und zu welchem Zeitpunkt starten wir welche Werbemassnahmen? Beim Erstellen von Sicherheitskonzepten, welche für verschiedene Gefahren wie beispielsweise Gewitter Handlungsvorgaben festlegen, haben wir uns über die Jahre ein gutes Know-how aufgebaut. Der Umgang mit Schutzkonzepten für Pandemien ist für alle Eventveranstalter neu. Wir waren als Vertreter von Swiss Runners, der Vereinigung der grössten Schweizer Laufevents, in vielen Round Tables von BAG und Swiss Olympic involviert. Reto Schorno, der Geschäftsleiter der Swiss Runners, konnte die Bedürfnisse und die Erwartungen der Schweizer Laufveranstalter so direkt in den Entscheidungsgremien einbringen.

Welches sind die Eckpunkte des Schutzkonzeptes für den Luzerner Stadtlauf?

Der wichtigste Punkt ist das Covid-Zertifikat für Teilnehmende über 16 Jahre. Ein angepasster Zeitplan der Kategorienstarts sorgt dafür, grosse Ansammlungen an der Bahnhofstrasse und auf dem Kapellplatz zu vermeiden. Zudem verzichten wir auf Zusatzrunden in der Altstadt. Auch das Rahmenprogramm wurde redimensioniert, sodass keine unkontrollierten Ansammlungen entstehen. Zum Schutzkonzept gehört aber auch Altbewährtes, wie beispielsweise die postalische Zu­stellung der Startnummer in der Stadtlauf-Woche.

Ablauf Luzerner Stadtlauf 2021 Check-in Inseli > mit Gepäck Check-in Bahnhofstr. Ziel

Wie war die Zusammenarbeit mit den Bewilligungsbehörden, das heisst mit der Stadt und dem Kanton Luzern?

Aufgrund der Verordnung des Bundes ist der Kanton Luzern neu als Bewilligungsinstanz involviert. Unser Schutzkonzept wird von den entsprechenden Expertinnen und Experten in den verschiedenen Dienststellen plausibilisiert. Die Zusammenarbeit war sehr partnerschaftlich und ermutigend. Ich führe dies unter anderem auf unser gutes Einvernehmen zurück, welches wir über die Jahre aufgebaut haben.

Ein frühzeitiger Entscheid war die Verschiebung auf den September 2021. Wieso ein Sonntag?

Wir haben im November 2020, als die zweite Welle die Schweiz im Griff hatte, den Luzerner Stadtlauf als einer der ersten Organisatoren in den Spätsommer verschoben. Bezüglich der saisonalen Effekte der Pandemie und des erwarteten Impffortschritts erschien uns dieser Termin als realistisch.

Der Sonntag erlaubt in erster Linie eine bessere Trennung zwischen Passanten und der Läuferschar. Da die Geschäfte in der Altstadt geschlossen sind und der Wochenmarkt nicht stattfindet, befinden sich weniger Personen im Stadtlauf-Perimeter.

Ideale Voraussetzungen also, um den Stadtlauf auch künftig an einem Sonntag zu organisieren?

Nein, dies steht für uns nicht zur Diskussion. Der Luzerner Stadtlauf lebt neben dem Wettkampf vor allem vom stimmungsvollen Fest in der Luzerner Altstadt. Dieses ist an einem Sonntag nicht in gleicher Form möglich.

Auch bei Familien, den Schülergruppen und den Helfenden ist der Samstag beliebter. Und auch die Stadt Luzern teilt unsere Einschätzung.

Corona hat das Bewegungs­bewusstsein neu entfacht. Merkt der Stadtlauf etwas davon?

In erster Linie merke ich in der Freizeit davon, wenn ich meine Laufschuhe schnüre. Es fällt auf, wie viele Personen den Ausgleich zum Homeoffice suchen. Das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein trägt ebenfalls dem Umstand Rechnung, dass viele Schweizer und Schweizerinnen am Laufen sind. Es ist günstig und unkompliziert. Zudem ist es Corona-konform und gerade in Zeiten mit eingeschränkten Aktivitäten in den Sportvereinen eine ideale Ergänzung, um fit zu bleiben. Diesem Umstand möchten wir Rechnung tragen.

Haben Sie hier konkrete Lösungsansätze?

Wir sind uns dessen bewusst, dass sich nicht alle mit anderen messen möchten. Der Luzerner Stadtlauf ist aber seit jeher so konzipiert, dass es in erster Linie ums Mitmachen und nicht um die sportliche Höchstleistung und den Konkurrenzkampf geht.

Diesbezüglich haben wir eine gute Ausgangslage. Ein neues Projekt, welches wir mit Swiss Running entwickelt haben, ist RUN365. Am Rotsee ist seit Anfang Januar 2021 eine Teststrecke in Betrieb. Dieses Angebot erlaubt es uns, auch unter dem Jahr mit der Running-Community in Kontakt zu treten.

Wo joggt eigentlich der Geschäftsleiter?

Ich starte meistens im Luzerner Neustadt-Quartier und drehe meine Runde auf der Allmend oder umrunde die Horwer Halbinsel. Wenn es etwas kupierter sein soll, dann verschlägt es mich in Richtung Sonnenberg bis zur Wolfsschlucht oder in den Bireggwald. Ab und zu drehe ich auch eine Runde um den Rotsee mit RUN365.

Wagen wir einen Ausblick: Wie gross wird das Teilnehmerfeld für die 43. Stadtlauf-Ausgabe sein?

Wir haben uns ein oberes Teilnehmerlimit von 10'000 Personen gesetzt. Realistischerweise wird die effektive Zahl aber darunter liegen. In diesem Jahr wird alles etwas kleiner und familiärer. Der ungewohnte Termin im September kurz nach den Schulferien und das grosse Alternativangebot an Volksläufen ab August tragen sicher dazu bei. Zudem ist noch etwas unklar, wie die Bevölkerung auf Grossevents reagiert. Diese Faktoren gilt es bei der Bewertung der Anmeldezahlen 2021 nach den beiden Rekordjahren 2017 und 2018 im Hinterkopf zu haben.

Wir sind zufrieden, wenn wir allen Teilnehmenden ein bleibendes und freudiges Lauferlebnis bieten können.