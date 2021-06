Invasive Arten Kampf gegen Einschleppung von Quagga-Muscheln in Luzerner Gewässer geht weiter Die Quagga-Muscheln sind im Boden- und Genfersee ein grosses Problem. Damit Hallwyler-, Baldegger-, Sempacher- und Vierwaldstättersee von der Invasion dieses gebietsfremden Organismus verschont bleiben, braucht es laut Kantons- und Regierungsrat weiterhin Anstrengungen.

Die Quagga-Muschel verbreitet sich auch in Schweizer Gewässern. Bild: Andrea Stalder (20. Juli 2020)

Der Kanton Luzern soll weiter versuchen, die Einschleppung der Quagga-Muscheln in die Seen der Region zu verhindern. Darin sind sich der Kantons- und Regierungsrat einig, wie sich am Dienstag bei der Beratung einer Motion von Sandra Meyer-Huwyler zeigte. Die SVP-Politikerin aus Hitzkirch zeigte sich einverstanden mit der Umwandlung ihres Vorstosses in ein Postulat, weil im Kanton Luzern keine eigene Rechtsgrundlage geschaffen werden muss. Sämtliche Fraktionssprecher stellten sich hinter den Antrag der Regierung, die Motion als Postulat teilweise erheblich zu erklären, wie sich im Abstimmungsresultat von 98 zu 0 Stimmen zeigte.

Die Quagga-Muschel ist im Boden- und Genfersee ein grosses Problem. Im Kanton Luzern konnte ihre Einschleppung bisher verhindert werden. Dies auch dank einer laut Meyer-Huwyler «verdankenswerten Sensibilisierungskampagne». Diese hat die Luzerner Regierung in Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen lanciert. Langfristig dürfte sich die Muschel aber auch in Luzerner Gewässern ausbreiten, wie die Regierung in ihrer Antwort auf Meyer-Huwylers Vorstoss festhält. Auch die Motionärin geht davon aus, wie sie am Dienstag sagte: «Wir können die Einschleppung wohl nicht verhindern. Aber wir müssen so lange wie möglich versuchen, sie zu verhindern.»