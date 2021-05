Inwil Lieferwagen muss auf der A14 ausweichen und kollidiert dabei mit einem Auto Dei der Raststätte St. Katharina auf Autobahn A14 ist es am Donnerstag zu einer Streifkollision gekommen. Die Luzerner Polizei sucht ein an der Kollision beteiligtes Auto.

(zim) Am Donnerstag, 20. Mai, fuhr ein Lieferwagenlenker um 10.40 Uhr auf der Autobahn A14 von Luzern in Richtung Zug. Vor ihm war ein Sattelschlepper unterwegs, der auf Höhe der Ausfahrt zur Raststätte St.Katharina zunächst auf den Ausfahrtstreifen, kurze Zeit später aber wieder unvermittelt auf den Normalstreifen wechselte, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Aufgrund dieses Manövers wich der Lieferwagenfahrer nach links aus, wobei er mit dem Aussenspiegel eines sich auf dem Überholstreifen befindlichen Autos streifte. Dieses Fahrzeug, mutmasslich ein grauer Volvo XC 60, entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Sachschaden am Lieferwagen beträgt laut Polizeiangaben rund 1000 Franken, jener am beteiligten Auto ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

In diesem Zusammenhang sucht die Luzerner Polizei nun Autofahrer oder weitere Zeugen, welche die Streifkollision beobachtet haben. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 entgegen.