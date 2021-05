IT-Technologie IT-Sicherheit soll optimiert werden: Luzerns Stadtrat beantragt Kredit für die Einrichtung eines zweiten Datacenters Die Stadt Luzern will ihre IT-Daten zusätzlich im Hochsicherheits-Rechenzentrum von EWL im Wartegg-Stollen einrichten. Die Kosten sind tiefer als ursprünglich angenommen.

Blick ins Innere des Wartegg-Stollens. Hier soll der zweite Datacenter der Stadt Luzern eingerichtet werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. Januar 2019)

Die Stadt Luzern braucht aus Sicherheitsgründen ein zweites IT-Datacenter. Als Standort dafür vorgesehen ist das neue Rechenzentrum von EWL (Energie Wasser Luzern) im Wartegg-Stollen östlich der Sportanlage Kantonsschule Alpenquai am Tribschenmoosweg. Die Stadt wird sich hier einmieten.

In einer ersten Phase wurden ab 2019 die Verfügbarkeit, die Sicherheit und die Energetik des bestehenden Datacenters im Stadthaus verbessert sowie Vorbereitungsarbeiten für den Bezug eines zweiten Datacenter-Standorts ausgeführt. In der jetzigen zweiten Phase beantragt der Stadtrat nun die Bereitstellung und den Bezug des zweiten Datacenters im Rechenzentrum Stollen Luzern von EWL.

Einmalige Kosten von 35 Investitionen von 350'000 Franken

Luzerns Stadtrat rechnet dafür mit einmaligen Investitionen von 350'000 Franken. «Das sind 15'000 Franken weniger als noch vor zwei Jahren geschätzt», wird Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. «Die jährlich wiederkehrenden Kosten sind mit 280'000 Franken sogar um einen Drittel tiefer als ursprünglich angenommen.»

Mir dem Bezug des EWL-Stollens Wartegg werden die Daten aller Informatiksysteme der Stadt künftig in getrennten Räumen doppelt gesichert und sind jederzeit verfügbar. Sie werden somit also auch verfügbar bleiben, wenn eines der beiden Datacenter ausfallen sollte.

Datacenter soll nachhaltig und ökologisch betrieben werden

Die Stadt Luzern legt grossen Wert darauf, dass ihr zweites Datacenter in allen Belangen nachhaltig und ökologisch betrieben wird. «Das Rechenzentrum Stollen Luzern von EWL vereint modernste Technologie mit Nachhaltigkeit und einer optimalen Anbindung an die Schweizer Informatik-, Energie- und Transportnetze», so Stadträtin Bitzi. Gemäss der Finanzdirektorin beurteilten beigezogene Experten eine Direktvergabe an EWL als zulässig und die Kosten für den Ausbau sowie für den Betrieb als marktgerecht.

Der Grosse Stadtrat wird den Antrag des Stadtrats für Einrichtung eines zweiten städtischen Datacenters im EWL-Stollen Wartegg voraussichtlich an seiner Sitzung vom 24. Juni 2021 behandeln.