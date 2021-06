«Ja, ich will» Start der Abstimmungskampagne für die «Ehe für alle» auf dem Luzerner Inseli Im Hinblick auf die Abstimmung vom 26. September wurde am Sonntag schweizweit der Kampagnenstart für die «Ehe für alle» gefeiert. Auf dem Luzerner Inseli wurde zur Verlobungsfeier geladen.

Das Inseli in Regenbogenfarben strahlend: Luzern ist eine von 23 Schweizer Städten und Gemeinden, in denen am Sonntag der Startschuss für den Abstimmungskampf um die «Ehe für alle» fiel. Die Luzerner Sängerin Pink Spider eröffnete mit einem eigens für die Abstimmung komponierten Lied die «Verlobungsfeier», wie das Luzerner Komitee «Ehe für alle» in einer Mitteilung schreibt. Unter den rund hundert Gästen tummelten sich auch lokale Politiker.

In seiner Rede betonte der grüne Nationalrat Michael Töngi, dass die Community mit Stolz in den Abstimmungskampf gehen könne. Er wies auf verschiedene Meilensteine wie das Partnerschaftsgesetz von 2006 und das Antidiskriminierungsgesetz von letztem Jahr hin: «Wir haben bereits viel erreicht.»

FDP-Grossstadtrat Marco Baumann sagte, die geltenden Gesetze hinken der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. «Mit der Ehe für alle verliert niemand etwas, viele würden aber mehr Rechte erhalten.» Die Ehe für alle sei ein wichtiges Signal auch für anderssexuelle Menschen, sagte SP-Kantonsrat Marcel Budmiger: «Nach der Einführung der Ehe für alle in anderen Ländern hat die Suizidrate unter dortigen LGBTQ-Personen abgenommen.»

Weitere Voten stammten von der Aktivistin Angie Addo, der Theaterregisseurin und Regenbogenmama Lisa Bachmann und vom GLP-Kantonsrat Mario Cozzio. Zum Schluss sorgte die Luzerner Dragqueen Vio la Cornuta mit ihrer Performance für gute Stimmung. (lil)