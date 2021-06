Jagd Steinböcke am Pilatus und am Brienzer Rothorn: Auch dieses Jahr werden einige Tiere geschossen Der Bestand an Steinböcken und Steingeissen soll in den beiden Gebieten nicht weiter wachsen – sonst wird es eng für die Kolonien.

Ein Steinbock in seinem Element. Bild: Leserbild

Die Steinwildkolonien am Pilatus und am Brienzer Rothorn sollen auch in der bevorstehenden Jagdsaison wieder moderat reguliert werden. Die betroffenen Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden und Bern koordinieren dabei die Abschüsse. Wie dem Luzerner Kantonsblatt zu entnehmen ist, wird die Kolonie am Pilatus auf aktuell 119 Steinböcke und -geissen geschätzt. Neun werden zum Abschuss freigegeben, davon maximal drei im Kanton Luzern. Von der rund 220 Tiere zählenden Kolonie am Rothorn wiederum entnimmt der Kanton Luzern maximal acht von insgesamt 24 zur Regulation vorgesehenen Tieren. Die Abschusszahl am Pilatus entspricht jener der Vorjahre, jene am Rothorn wurde um zwei Tiere reduziert, weil die Population hier im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen haben dürfte.

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) hat den Regulierungsentscheid basierend auf der Genehmigung des Bundesamtes für Umwelt erlassen. Er unterliegt dem Verbandsbeschwerderecht und muss darum publiziert werden. Wie der WWF als einer der grundsätzlich einspracheberechtigen Verbände auf Anfrage erklärt, erfolgen die Abschüsse allerdings im Konsens mit ihm.

Zu hohe Bestände von Steinböcken und -geissen, die zudem in Konkurrenz zu Gämsen leben, wirken sich in den betroffenen Gebieten auf den Wald aus – ebenso wie auf den Allgemein- und Gesundheitszustand der Tiere. Wie Peter Ulmann, Fachbereichsleiter Natur, Jagd und Fischerei beim Lawa, auf Anfrage erklärt, wird zudem der Lebensraum für die hoch im Gebirge angesiedelten Tiere durch die Klimaerwärmung tendenziell kleiner. Aus diesen Gründen ist es das Ziel der involvierten Kantone, die Bestände am Pilatus und am Rothorn nicht anwachsen zu lassen.