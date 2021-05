Jahresabschluss Corona beeinflusst die Rechnung der Hochschule Luzern: Sie schreibt für 2020 einen Verlust von 3,2 Millionen Franken Im Jahr 2020 waren an der Hochschule Luzern 7’789 Studierende eingeschrieben – über 700 mehr als ein Jahr zuvor. Aus finanzieller Hinsicht gab es coronabedingt einen Verlust: Die Jahresrechnung schliesst mit einem Minus von 3,2 Millionen Franken.

(pw) Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 auch an der Hochschule Luzern (HSLU) vieles bestimmt und überlagert. Wie die Hochschule in einer Medienmitteilung schreibt, hätten die Dozierenden und Lehrgangverantwortlichen in kurzer Zeit 55 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie über 250 CAS-, DAS- und MAS-Programme in Online-Formate umgewandelt.

Es habe sich gezeigt, dass eine Hochschule gerade in Krisenzeiten als wichtige Wissensvermittlerin geschätzt werde. So seien im vergangenen Jahr Weiterbildungsangebote in Berufsfeldern der Digitalisierung besonders gefragt gewesen. Mehr als 2000 Personen haben zudem am Unterstützungsprogramm KMU Impuls teilgenommen, in dem HSLU-Expertinnen und -Experten in Online-Sessions und Einzel-Coachings Unternehmen in der Krise beraten haben.

Pandemie führt zu Verlust

Das Jahr 2020 sei auch aus finanzieller Hinsicht eine Herausforderung gewesen, schreibt die HSLU weiter. Coronabedingt gab es in der Forschung und Entwicklung, in der Weiterbildung und bei den Dienstleistungen ein schlechteres finanzielles Ergebnis als im Budget vorgesehen, weil die budgetierten Erträge nicht realisiert werden konnten. «Ohne Corona hätte knapp eine rote Null resultiert», so Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern. Nun muss die HSLU ihre Jahresrechnung 2020 bei einem Umsatz von 293,4 Millionen Franken mit einem Verlust von 3,2 Millionen Franken abschliessen. Damit sei man mit einem blauen Auge davon gekommen, so Hodel. Der Eigenkapitalbestand beträgt noch 5,4 Millionen Franken, was 1,8 Prozent des aktuellen Umsatzes entspricht.

Grosser Zuwachs an Studierenden

Die Studienangebote der HSLU haben trotz Corona noch einmal mehr Studierende angezogen als im Vorjahr. Insgesamt waren 7789 Studentinnen und Studenten für einen Bachelor- oder Master-Studiengang eingeschrieben – das sind über 700 mehr als noch ein Jahr zuvor. 46 Prozent von ihnen waren Frauen. Während 42 Prozent der Studierenden aus der Zentralschweiz stammen, haben sich sieben Prozent aus dem Ausland für ein Studium an der HSLU eingeschrieben. Den grössten Zuwachs verzeichneten die Departemente Wirtschaft (plus 333 Studierende im Vergleich zum Vorjahr), Informatik (plus 159) und Design und Kunst (plus 103).

Im Bereich der Weiterbildung gehöre die HSLU weiterhin zu den führenden Schweizer Fachhochschulen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Insgesamt haben im letzten Jahr 10'013 Personen eines der zahlreichen Weiterbildungsangebote besucht. Davon absolvierten 4698 Personen ein CAS-, DAS- oder MAS-Programm. 5'315 besuchten einen Fachkurs oder ein Seminar. Während an CAS-, DAS- oder MAS-Programm rund 200 Leute mehr teilnahmen als im Vorjahr, nahm die Anzahl Teilnehmende an Fachkursen und Seminaren ab, da coronabedingt viele Angebote abgesagt oder verschoben werden mussten.