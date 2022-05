Jahresbericht Über 1300 IV-Bezüger in den Arbeitsmarkt eingegliedert – WAS Luzern ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021 Im Jahr 2021 leistete WAS Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern 125 Millionen Franken weniger an Corona-Beiträgen. Und sie gliederte so viele IV-Bezüger wie noch nie in den Arbeitsmarkt ein.

Insgesamt zahlte WAS Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern im vergangenen Jahr über 2.6 Milliarden Franken an Versicherte aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Rund 45 Prozent davon betrafen die AHV, 18 Prozent die Arbeitslosenversicherung und 10 Prozent die Ergänzungsleistungen. 13 Prozent der Gesamtleistungen standen im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Das entspricht 345 Millionen Franken. Im Jahr 2020 waren es noch über 470 Millionen Franken.

Der WAS Ausgleichskasse wurden im vergangenen Jahr drei neue Sozialversicherungen übertragen: Vaterschaftsurlaub, Betreuungsurlaub für Eltern mit schwer erkrankten Kindern und die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose.

WAS IV konnte im vergangenen Jahr 1358 Personen in den Arbeitsmarkt eingliedern. Das sind nach eigenen Angaben so viele wie noch nie. Das Fazit der WAS: «WAS ist agil unterwegs – auch in herausfordernden Zeiten.» (lil)