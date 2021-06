Finanzen Luzerner Kantonsrat genehmigt Jahresrechnung 2020 Mit 114 Stimmen wurde die Jahresrechnung ohne Gegenstimme angenommen. Anlass zur Kritik gab, dass das Investitionsziel nicht erreicht wurde.

Das Luzerner Kantonsparlament, hier an der Session vom März in der Stadthalle Sursee. Urs Flüeler/Keystone

Die Jahresrechnung 2020 wurde vom Luzerner Kantonsrat am Montag in Sursee mit einem Überschuss von 212,5 Millionen Franken einstimmig angenommen. Die Rechnung ist um 201,3 Millionen Franken besser ausgefallen als budgetiert. Dies ist vor allem mit einmaligen Zuschüssen wie der grösseren Ausschüttung der Nationalbank sowie Staatssteuernachträgen aus Vorjahren und höheren Erträgen aus dem Anteil an der Bundessteuer zu erklären.

Die CVP gibt sich ebenso wie die FDP und die SVP zufrieden mit dem Luzerner Regierungsrat, der gemäss Guido Roos (CVP, Wolhusen) «die Hausaufgaben» gemacht habe. Die SP kritisiert hingegen, die Steuererträge der natürlichen Personen würden die Tiefsteuerstrategie bei den juristischen Personen finanzieren. Er meint zudem, dass der Kanton Luzern angesichts des Überschusses mehr Massnahmen gegen die Auswirkungen der Pandemie tätigen sollte.

Bei Hochwasserschutz zu wenig investiert

CVP, SVP und FDP und GLP kritisieren, dass das budgetierte Investitionsziel um 163,8 Millionen Franken unterschritten wurde, etwa beim Hochwasserschutz oder Strassenbau. Gemäss Franz Räber (FDP) liege dies auch anderem am Fachkräftemangel in der Verwaltung, dem Regierungspräsident Reto Wyss (CVP) zustimmt.

Armin Hartmann (SVP, Schlierbach) ist mit der Antwort auf seine Anfrage bezüglich des Einbruchs der Investitionen teilweise zufrieden. Er weist darauf hin, dass alle Kantone mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hätten und nennt es ein «strukturelles Problem» des Kantons Luzern.