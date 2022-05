Jahresrechnung Rothenburg erzielt 2021 erneut einen Gewinn Wie schon in den Jahren zuvor, schliesst die Rechnung der Gemeinde Rothenburg positiv ab. Grund dafür sind unerwartet hohe Steuererträge.

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Rothenburg schliesst bei einem Gesamtaufwand von rund 52 Millionen mit einem Gewinn von 1,14 Millionen Franken ab. Dies teilt die Gemeinde mit. Budgetiert war ein Minus von 1,97 Millionen Franken.

Der Dorfeingang von Rothenburg. Nadia Schärli

Laut der Mitteilung trugen zum positiven Ergebnis vor allem höhere Steuererträge bei – 1,23 Millionen Franken mehr als budgetiert, somit insgesamt 21,23 Millionen Franken. Auch bei den Nachträgen aus früheren Jahren wurde ein Plus von 1,13 Millionen Franken verzeichnet. «Die Wirtschaft hat sich erfreulicherweise von der Coronakrise schneller erholt als erwartet, was zu deutlich mehr Steuereinnahmen führte», wird Gemeinderat Raphael Bühlmann (FDP) in der Mitteilung zitiert. Hingegen war der erzielte Ertrag bei der Grundstückgewinn- und der Handänderungssteuer leicht tiefer als budgetiert. Während zudem weniger wirtschaftliche Sozialhilfe entrichtet werden musste als erwartet, fielen die Beiträge an die Ergänzungsleistungen leicht höher aus.

Investitionen verzögern sich

Die Gemeinde Rothenburg hat im vergangenen Jahr Parzellen im Gebiet Gimmermee für total 11,8 Millionen Franken verkauft. Investiert wurden derweil nur 1,6 Millionen Franken statt rund 5 Millionen – unter anderem, weil sich die Sanierung der Stationsstrasse wegen einer gutgeheissenen Beschwerde verzögert.

Die Rechnung 2021 wird an der Gemeindeversammlung vom 23. Mai um 20 Uhr in der Chärnshalle behandelt. Dann wird auch der Rothenburger Förderpreis verliehen.