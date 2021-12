Jahresrückblick 2021 Sommer geht baden, Jahr der drei Impfungen, FCL-Cupsieg: Das bewegte die Zentralschweiz Das Jahr 2021 war geprägt von Wetterkapriolen, sportlichen Erfolgen und nicht zuletzt auch von der Thematik Corona. Das bewegte die Zentralschweiz in diesem von Superlativen geprägten Jahr.

Die CVP ist nicht mehr ­– zumindest fast überall in den Zentralschweiz. Unsere Region gehört zu den traditionellen Stammlanden der Partei, die Vorläufervereinigung der heutigen «Mitte» wurde im Gasthof Rössli in Ruswil gegründet. Und im Gründungskanton Luzern ging der Namensänderungsprozess nicht ganz geräuschlos über die Bühne: Es gab innerparteilichen Widerstand, die Entscheidung wurde wegen Corona immer wieder vertagt und mit einer umstrittenen Umfrage musste sich sogar das Parteischiedsgericht befassen. Doch am entscheidenden Tag zeigte sich, dass die «C»-Bewahrer nicht in der Mehrheit sind. Die Delegierten stimmten am 6. September der Namensänderung sehr deutlich zu, sie heisst nun «Die Mitte Kanton Luzern».

Die anderen Zentralschweizer Sektionen sind der Linie der nationalen Partei in dieser Frage nur zum Teil gefolgt. So halten Obwalden mit «CVP Obwalden ­– Die Mitte» und Uri mit «CVP – Die Mitte Uri» am «C» fest. Die Kantone Nidwalden, Zug und Schwyz hingegen haben sich davon verabschiedet und nennen sich fortan «Die Mitte». (dlw)

12 Bilder 12 Bilder Bild: Marcel Bieri / Keystone (Wolfenschiessen, 13. Augsut 2021)

Ruhe, Konzentration, Nerven aus Stahl: Am 31. Juli schiesst sich Nina Christen an den Olympischen Spielen in Tokio im Final des Dreistellungsmatchs über 50 Meter mit einer überragenden Leistung zu olympischem Gold. Das ist noch keiner Schweizer Schützin vor ihr gelungen. Eine Woche zuvor hat die Wolfenschiesserin bereits mit dem Luftgewehr Bronze geholt.

Ihrem Triumph folgt eine post-olympische Depression, über die sie offen spricht. Auch vor diesem Schritt ziehen wir den Hut! (cpm)

Die Zuger Polizei landet einen Hit. Video: Visthanna Vimalakanthan Vimalakanthan

Das Jahr ist erst einige Tage alt, als ein Video der Zuger Polizei plötzlich in aller Munde ist: Ein Teil des Korps hat sich an der weltweiten «Jerusalema-Challenge» beteiligt und zum berühmten Song in verschiedenen Outfits getanzt – sogar in voller Kampfmontur. Der gut vierminütige Film verbreitet sich über die sozialen Medien rasend schnell und wird millionenfach geteilt. Kein Wunder: Das Video macht gute Laune – und erfüllt damit voll und ganz seinen Zweck:

«Vielleicht schaffen wir es ja, euch auch in dieser für uns alle nicht einfachen Zeit ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern»

, begründet die Zuger Polizei die Teilnahme an der Challenge. (cpm)

Einige Unternehmen aus der Zentralschweiz konnten von der Pandemie profitieren. So richtig aussprechen will das aber kaum jemand, weil es gleichzeitig auch Sparten gibt, die wiederum unter der Krise leiden. Roland Bracks Onlinehandelsgruppe Competec, die in Willisau ein immer grösser werdendes Logistikzentrum betreibt, hat Umsatz und Belegschaft explosionsartig vermehrt. Gefragt waren zum Beispiel auch Käse von Emmi oder Gebäck von Hug in Malters, Desinfektionsmittel und Spritzen von B. Braun, Medtech-Komponenten von Dätwyler, Maxon oder Schurter sowie Blutanalysegeräte von Roche in Rotkreuz – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

In der Coronakrise haben zudem findige Unternehmerinnen und Unternehmer Stoffmasken, Trennwände für Restaurants und andere Utensilien auf den Markt gebracht, die jetzt besonders stark nachgefragt werden. (mim)

Im Jahreswechsel 2020/2021 sorgte die zweite Coronawelle für Ärger auf den Luzerner Skipisten. Grund war der Entscheid der Luzerner Regierung, die Skigebiete über die Festtage zu schliessen. Besonders bitter für die Luzerner Skigebiete: Es herrschten überraschend früh sensationelle Schneeverhältnisse, die Liftbetreiber hätten das Geschäft ihres Lebens machen können. Für Unverständnis sorgte vor allem, dass in der restlichen Zentralschweiz weiter Ski gefahren werden konnte.

Das Skigebiet Sörenberg musste auf den Skibetrieb verzichten – der Frust war gross. Video: Tele 1

Für die Bergbahnen Sörenberg hatte der Luzerner Alleingang finanzielle Konsequenzen: Der Umsatz brach um 32 Prozent ein, es resultierte ein Verlust von fast drei Millionen Franken. (dlw)

Im langjährigen Streit rund um die alte Soldatenstube in der Stadt Luzern ist es heuer zur finalen Konfrontation ­gekommen. Die Bewohnerinnen und ­Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, wehrten sich gegen den Rückbau des Holzhauses, das 1935 vom bekannten Luzerner Architekten Armin Meili erbaut wurde. Mit dem Argument, günstigen Wohnraum erhalten zu wollen, zog die «Familie» alle Register: Sie setzte sich rechtlich, politisch und medial zur Wehr. Da das Kollektiv trotz abgelaufener Verträge weiterhin im Gebäude wohnte, kam es gar zu einem Polizeieinsatz.

So sah das Eichwäldli beim Auszug der «Familie» aus. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Trotz hitziger Debatten im Stadtparlament, Kritik aus dem Quartier und einer Beschwerde des Innerschweizer Heimatschutzes – am Schluss setzte sich der Luzerner Stadtrat durch. Im Juni zog die «Familie» aus der Soldaten­stube aus, im November wurde das ­Gebäude abgebrochen. (sma)

2021 verschärfte sich der Subventionsstreit zwischen den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) und dem Verkehrs­verbund Luzern (VVL), der mit öffentlichen Geldern den ÖV im Kanton ­finanziert. Im Raum steht der Vorwurf, die VBL hätten unrechtmässig rund 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern einkassiert. Im Mai dieses Jahres platzten die zähen Verhandlungen: Da sich die Streitparteien nicht einigen konnten, wurde die Rückforderung – die inzwischen auf 22 Millionen Franken angewachsen ist – zu einem Fall fürs Gericht. Der Ausgang dieses Rechtsfalles ist nach wie vor offen.

Klar ist hingegen, dass die «Causa VBL» die Beziehungen zwischen Stadt und Kanton Luzern heuer stark strapaziert hat. So musste die Stadt Luzern als VBL-Eigentümerin dafür kämpfen, weiterhin einen Sitz im VVL-Verbundrat zu erhalten. Auch sträubte sich der Regierungsrat dagegen, eine Zahlung für Batteriebus-Ladestationen der VBL frei­zugeben. Diese Konflikte sind zwar überwunden. Auf die Verkehrsbetriebe warten aber neue Herausforderungen; so drohte der VVL etwa damit, diverse VBL-Linien neu auszuschreiben. (sma)

Der Künstler Wetz in seinem Kunstwerk beim KKLB. Bild: Eveline Beerkircher (Beromünster, 16. November 2021)

Der Luzerner Künstler Wetz (60) stand in diesem Jahr im Konflikt mit der ­Gemeinde Beromünster. Diese verlangte von ihm ein Baugesuch für eine ­U-Bahn-Station, die der Künstler auf seinem Gelände beim ehemaligen ­Landessender gebaut hat. Doch für ein Kunstwerk könne er kein Baugesuch einreichen, argumentierte Wetz.

Noch im Januar 2021 schien es so, als würde die Stanser Industriefirma Benpac das St. Galler Traditionsunternehmen Gallus mit gruppenweit über 400 Angestellten von der Heidelberger Druckmaschinen AG übernehmen. Der geplante Zukauf hatte sich allerdings um etliche Wochen verzögert. Schliesslich scheiterte der 120-Millionen-Euro-Deal im gleichen Monat. Benpac hatte die vereinbarte Kaufpreiszahlung in Höhe von 120 Millionen Euro nicht geleistet, hiess es aus Deutschland.

Später im Jahr wurde Benpac sowohl am Standort Altdorf als auch in Stans wegen ausstehender Miet­zinszahlungen von den jeweiligen ­Vermietern rausgeworfen. Ende November kündigte Benpac schliesslich den Rückzug aus der Schweiz an. Die zuletzt rund 80 Angestellten verlieren ihre Stelle. Damit endet das Abenteuer der Firmengruppe von Marco Corvi in der Zentralschweiz. (mim)

44 Bilder 44 Bilder Das obligate Meisterfoto Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021

Am 7. Mai um 22.16 Uhr ist das Meister­stück vollbracht. Der EV Zug fährt im dritten Spiel der Final-Serie gegen ­Genève-Servette einen souveränen 5:1-Sieg ein. Es ist der Schlussakt einer überragenden Saison – inklusive Punkte­rekord. Nach 23 Jahren Träumen, Leiden und Ausharren holen sich die Zentralschweizer zum zweiten Mal nach 1998 den Meistertitel.

Die Sondersendung von Tele 1 zum Cup-Sieg. Video: Tele 1

Die Mannschaft des charismatischen Trainers Dan Tangnes erbringt den Beweis, dem grossen Druck der Öffentlichkeit Stand zu halten. Sie siegt auch im Kampf gegen die Erwartungen, welche die ­Organisation an sich selber richtet. Es folgt eine rauschende Meisternacht mit Tausenden von Fans. (pz)

Januar 1. Das Kantonsspital Nidwalden wird zur Spital Nidwalden AG und damit zu einem Tochterunternehmen des Luzerner Kantonsspitals.

Das Kantonsspital Nidwalden wird zur Spital Nidwalden AG und damit zu einem Tochterunternehmen des Luzerner Kantonsspitals. 25. Erstmals in seiner Geschichte tagt der Luzerner Kantonsrat in Sursee. Aufgrund der Pandemie und der zu engen Platzverhältnisse im Kantonsratssaal hatte das Parlament seine Sitzung vorerst in die Messe Luzern verlegt. Nun und für den Rest des Jahres werden die Sessionen in der Stadthalle Sursee durchgeführt. Auch in anderen Kantonen – etwa in Zug – tagen die Parlamente auswärts.

Mai 1. Philipp Wyss wird Chef von Coop. Damit krönt der gebürtige Büroner eine Bilderbuchkarriere. Bemerkenswert daran ist, dass er sich ohne Studium und berufsbegleitende Weiterbildung nach oben gearbeitet hat, sondern ganz bescheiden mit einer KV- sowie einer Metzgerlehre ins Berufsleben startete.

Juli 1. Beim Zuger Rohstoffkonzern Glencore kommt es zum Sesselrücken: Der neue CEO heisst Gary Nagle und löst Ivan Glasenberg an der Spitze des Konzerns ab. Nagle stammt aus Südafrika und ist seit 21 Jahren bei Glencore tätig.