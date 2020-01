Jakob Estermann-Achermann ist neuer Zunftmeister der Götschizunft in Hildisrieden Der 55-jährige Landwirt Jakob Estermann-Achermann ist zum Zunftmeister 2020 der Hildisrieder Götschizunft erkoren worden.

Neuer Zunftmeister der Götschizunft: Jakob Estermann-Achermann. PD

(stg) Der vierfache Vater und Landwirt Jakob Estermann-Achermann wird an der diesjährigen Fasnacht in Hildisrieden das Zepter in der Hand halten. Das teilt die Zunft am Samstag mit.

Wenn es die Zeit zulässt, geniesst der Bauer – der den elterlichen Hof in Oeli übernommen hat – seine Hobbies: Familie, Geselligkeit, Skifahren und Wandern.