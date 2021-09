Jass Jetzt werden die Karten in der Zentralschweiz wieder im grossen Stil gemischt Nach der coronabedingten Zwangspause geht es diesen Herbst in die 14. Runde der Zentralschweizer Jassmeisterschaft. Start ist am 27. September im Restaurant Obernau in Kriens. Neu wird auch im Freiamt gespielt.

Final der Zentralschweizer Jassmeisterschaft im Kulturzentrum Braui. Bild: Corinne Glanzmann (Hochdorf, 14. Dezember 2019)

Der Jasskönig oder die Jasskönigin wird am 12. Dezember 2021 im Kulturzentrum Braui in Hochdorf gekrönt. Das bleibt bei der 14. Austragung der Zentralschweizer Jassmeisterschaft wie gehabt. Nachdem die Turniere der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben im letzten Herbst nicht stattfinden konnten, war vorgesehen, dass sie im Frühling 2021 nachgeholt werden.

Man weiss, das dem nicht so war, die Restaurants blieben geschlossen. Umso grösser ist die Vorfreude bei Organisator Hansjörg Kaegi, dass die Karten bald wieder gemischt werden.

Mehrere neue Austragungsorte

Zur ersten Vorausscheidung trifft man sich am 27. September im Restaurant Obernau in Kriens. Dieses Lokal ist neu als Austragungsort auf der Liste. «Wir haben einige Ergänzungen auf dem Jasskalender vorgenommen. Erwähnenswert ist dabei, dass wir nun auch im Freiamt ein Turnier durchführen. Es haben sich immer wieder Leute gemeldet, die sich eine Austragung in dieser Region wünschten», beschreibt Kaegi den Fahrplan.

Dafür wird in Schwyz nicht mehr im Rahmen der Zentralschweizer Jassmeisterschaft geklopft. Und auch im Stadtkeller in Luzern wird dieses Jahr nicht gespielt. Dies weil das Lokal wegen Sanierungsarbeiten bis im Februar 2022 geschlossen bleibt. Dafür ist an zwei Daten Jassen im Pfarreizentrum in Horw im Programm, nämlich am 18. Oktober und 20. November.

An 19 Vorausscheidungen kann man sich fürs Finale qualifizieren

Insgesamt können sich an 19 Vorausscheidungen zirka 10 Prozent der Jasserinnen und Jasser für das Finalturnier in Hochdorf qualifizieren. «Je nach Anzahl der Teilnehmer werden für das Finale Personen nachträglich nominiert. Es ist im Vorfeld nicht abzusehen, ob wir ähnlich viele Männer und Frauen an die Jasstische bringen können, wie in den Vorjahren, als das Interesse jeweils gross war», sagt Kaegi über das ansonsten beliebte Turnier. Zur Erinnerung: 2019 haben in 19 Vorausscheidungen 1847 Männer und Frauen mitgespielt.

Gejasst wird wochentags jeweils ab 19.30 Uhr, die Standblattausgabe erfolgt neu bereits ab 18 Uhr. Bei den Nachmittagsveranstaltungen an vier Samstagen ist Jassbeginn um 13.30 Uhr ebenso am Final in Hochdorf. Gejasst wird Schieber ohne Stöck und Wyys mit zugelosten Partnern. Pro Spieltag gehts über vier Passen ohne Streichresultat. Der Einsatz beträgt 25 Franken. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Rund ein viertel aller Teilnehmende der Vorausscheidungen erhalten einen Preis.

Luxus-Wellnessaufenthalt und Jassferien für je zwei Personen zu gewinnen

Wer am Finaltag gewinnt, darf sich über einen siebentägigen Luxus-Wellnesaufenthalt für zwei Personen im Solbad Hotel Sigriswil im Wert von 3500 Franken freuen. Weitere Preise sind Jassferien mit fünf Übernachtungen in Pertisau, Tirol für zwei Personen im Wert von 2800 Franken sowie Überraschungspakete, Geschenkkörbe und Tageskarten. Am Finaltag erhalten sämtliche Jasserinnen und Jasser einen Preis.

Die Teilnahme an der Zentralschweizer Jassmeisterschaft 2021 ist nur mit gültigem Zertifikat möglich.