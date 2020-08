Jetzt erstrahlen alle grossen Stadtluzerner Brunnen wieder in neuem Glanz Mit dem Neptunbrunnen am Mühlenplatz erhielt nun auch der letzte grosse historische Brunnen ein Facelifting. Dessen Restaurierung war besonders heikel – obwohl er faktisch erst 57-jährig ist.

So präsentiert sich der Neptunbrunnen neben dem Restaurant Millefeuille seit einer Woche.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. August 2020)

Das 1,4 Millionen Franken teure Sanierungsprogramm für die Luzerner Brunnen trägt immer sichtbarere Früchte. Seit vergangenem Freitag erstrahlt nun auch der Neptunbrunnen am Mühlenplatz wieder in neuem Glanz. Ein halbes Jahr lang lag der Brunnen, in seine Einzelteile zerlegt, im Atelier von Bildhauer Vitus Wey in Sursee.

«Der Brunnen war in einem sehr desolaten Zustand», sagt Wey, dessen Aufgabe es war, den Neptunbrunnen umfassend zu restaurieren. Das Besondere an ihm ist das Material: Anders als die meisten öffentlichen Brunnen in der Stadt Luzern besteht er nicht aus Granit oder Kalkstein, sondern aus Sandstein. Dieser ist weniger widerstandsfähig und verwittert stark. Entsprechend aufwendig ist die Restaurierung. Zur Restauration des Brunnens kamen noch diverse allgemeine Sanierungen hinzu. So mussten unter anderem die Wasserzuleitungen und der gesamte Unterbau des Brunnens erneuert werden. Insgesamt investierte die Stadt am Mühlenplatz rund 200'000 Franken.

Glasklares Wasser: Der neu sanierte Neptunbrunnen am Mühlenplatz.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. August 2020)



Bild: Vitus Wey

Sein Wasser diente einst der Feuerwehr

Der Neptunbrunnen hat seinen Namen von der Neptunfigur, die den Brunnenstock ziert. Der originale Neptunbrunnen stand seit 1718 auf dem Hirschenplatz und diente unter anderem als Wasserreservoir für die Feuerwehr. Durch den technischen Fortschritt verlor er im 19. Jahrhundert diese Funktion und wurde – als Verkehrshindernis taxiert – 1891 auf den Mühlenplatz verschoben, wo er den dortigen Brunnen ersetzte. 1912 wurde der Brunnenstock durch eine originalgetreue Kopie ersetzt, und 1963–65 wurde auch ein neuer Brunnentrog aus Sandstein vom Zürichsee gebaut. Richtig historisch ist am Neptunbrunnen also nichts mehr. Doch auch einige Jahrzehnte hinterlassen eben ihre Spuren.

Vitus Wey hatte zuvor schon im Auftrag der Stadt den Krienbrüggli- und Weinmarktbrunnen restauriert. Vorausgesetzt, sie werden regelmässig unterhalten und kleinere Schäden stets ausgebessert, kann man von einer sehr langen Lebensdauer der neu sanierten Brunnen ausgehen, sagt Wey, der die Brunnenrestaurierung als «grosse Leidenschaft» bezeichnet.

Vitus Wey 2016 bei der Renovation des Krienbrügglibrunnens in der Kleinstadt. Eveline Beerkircher (neue Lz) Bachmann / Neue Luzerner Zeitung

Mit dem Neptunbrunnen sind nun alle grösseren Brunnen in der Stadt Luzern wieder auf dem neusten Stand. Es folgen noch folgende kleinere Brunnen:

Der Museggbrunnen an der Museggstrasse unterhalb der Museggmauer (Herbst 2020) Bild: PD/Lucernewater.ch

Der Jesuitenbrunnen am Gebäude des kantonalen Bildungs- und Kulturdepartements, gegenüber Regierungsgebäude und Jesuitenkirche (Herbst 2020). Bild: PD/Lucernewater.ch

Der Weybrunnen bei der Hofkirche (Herbst 2020). Bild: PD/lucernewater.ch

Der Fischbrunnen beim Fischmarkt Unter der Egg (2021).

Bild: Pius Amrein

Eine Karte mit vielen Informationen über alle grosse Stadtluzerner Brunnen finden Sie hier.