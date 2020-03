Live Jetzt live: Luzerner Regierung informiert über Erweiterung der Spitalbettenkapazität Die Luzerner Behörden sprechen um 10.30 Uhr über den Ausbau der Bettenkapazitäten an den Luzerner Spitälern. Ziel sei es, für eine weitere Zunahme von Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Erkrankungen gewappnet zu sein.





Das Wichtigste in Kürze

Am Schweizer Paraplegiker Zentrum (SPZ) Nottwil wird in ein Medical Center für den Notfall errichtet.

Die Reha Clinic Sonnmatt wird als Akutspital genutzt und stellt rund 80 Betten zur Verfügung.

Das Luzerner Kantonsspital und die Hirslanden Klinik St. Anna stocken ihre Bettenzahl an allen Standorten auf.

Die stationäre Geburtshilfe wird von Wolhusen in die Frauenklinik Luzern ausgelagert.

Der Kanton Luzern erhöht die Zahl der Spitalbetten und Beatmungsplätze wegen der steigenden Zahl von Corona-Infizierten, wie er am Mittwochmorgen informiert. Am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil wird ein Medical Center für den Notfall errichtet. Innerhalb von zwei Wochen sollen rund 200 Betten zur Verfügung gestellt werden. Das Zentrum werde losgelöst vom SPZ-Tagesbetrieb durch Militär und Zivilschutz betrieben. Auch die Reha Clinic Sonnmatt wird als Aktuspital genutzt und stellt dazu 80 Betten zur Verfügung.

Auch an den drei Standorten des Luzerner Kantonsspitals wird augebaut:

Der komplette 10. Stock des Spitalzentrums in Luzern wird als Isolierungsstation betrieben, der 6. Stock ist für den gleichen Zweck einsatzbereit.

In Sursee (7. Stock) und Wolhusen (3. und 5. Stock) wurden Isolierungsstationen eingerichtet.

An allen LUKS-Standorten wurden sogenannte Fast-Tracks eingerichtet, in welchen bei Verdachtsfällen täglich zwischen 150 und 200 ambulante Abstriche vorgenommen werden.

In Luzern ist die alte Intensivstation der Chirurgie auf dem 4. Stock wieder betriebsbereit und im 2. OG des Zentrums für Intensivmedizin sind weitere Plätze für Intensivpatienten in Vorbereitung. Damit und mit dem Ausbau der Kapazitäten in Sursee und Wolhusen kann die Zahl der Intensivbetten am LUKS in kurzer Zeit auf rund 65 erhöht und damit mehr als verdoppelt werden.

Die Kapazität für die Behandlung von COVID-19-Patienten liegt in der Klinik St. Anna bei mehr als 100 Betten. Bei Bedarf werden die Kapazitäten der Klinik Meggen, die ebenfalls zum Hirslanden-Netzwerk am Platz Luzern gehört, beigezogen. Die verfügbaren Intensivpflegeplätze wurden im St. Anna auf aktuell 24 Plätze mehr als verdoppelt.





Im St. Anna werden zwei Spezialstationen für die Isolation von COVID-19-Patienten vorbereitet und ebenfalls ein Fast Track eingerichtet.

