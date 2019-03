Jugendlicher wegen sexueller Belästigung von 11- bis 14-jährigen Mädchen festgenommen Die Luzerner Polizei hat einen 14-jährigen Jungen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Mädchen in Kriens und Luzern tätlich und sexuell angegangen zu haben. Nun ermittelt die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern.

Bei der Luzerner Polizei gingen in der Zeit von November 2018 bis März dieses Jahres insgesamt fünf Meldungen ein: Ein unbekannter Jugendlicher soll in Kriens und in der Stadt Luzern Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren sexuell belästigt haben. Dabei habe er die Opfer teilweise massiv tätlich angegangen und über der getragenen Kleidung im Genitalbereich angefasst.

Mit Hilfe von Angaben der Opfer konnte die Polizei einen 14-jährigen Jungen ermitteln und festnehmen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, gab der Verdächtige die ihm vorgeworfenen Tatbestände zu.

Die Untersuchung führt die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern. (pd/sre)