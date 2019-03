Junge Grüne wenden für Luzerner Kantonsratswahlen 26'165 Franken auf Am Montagmorgen legten die Jungen Grünen des Kantons Luzern ihr Wahlkampf-Budget offen. Nun fordern sie die anderen Parteien auf, dasselbe zu tun. Alexander von Däniken

Wahlplakate beim Bellpark in Kriens. (Bild: Manuela Jans-Koch, 9. März 2019)



Flyer, Plakate, Internetauftritte: Ein Wahlkampf geht ins Geld. Aber wie stark? Die fehlende Transparenz bei den Parteifinanzen sorgt immer wieder für Kritik. Die Jungen Grünen des Kantons Luzern lassen die Öffentlichkeit nun in ihr Portemonnaie blicken.

26'165 Franken wendet die Jungpartei für die Kantonsratswahlen vom 31. März auf. Davon stammen 13'765 Franken aus der Parteikasse, wie die Jungen Grünen mitteilen. Der grösste Ausgabenposten ist mit rund 14'000 Franken der Druck von Flyern oder Plakaten, gefolgt von verschiedenen Publikationen und Social-Media-Auftritten (5250 Franken), Gestaltung (3020 Franken), Aktionen und Veranstaltungen (2600 Franken) sowie Spesen und Versand (2200 Franken).

Kleineres Budget, geringerer Erfolg?

«Transparenz ist uns ein wichtiges Anliegen. Das soll auch für die Parteien gelten, die Einfluss auf die Kantonspolitik haben», lässt sich Co-Präsident Jona Studhalter zitieren. Es sei kein Geheimnis, dass einigen Parteien für den Wahlkampf ein Vielfaches an finanziellen Ressourcen anderer Parteien zur Verfügung stehe. Diese ungleich langen Spiesse wirkten sich auch auf das Ergebnis an der Urne aus. «Vielen Menschen ist diese Tatsache nicht bewusst», meint auch Jonas Heeb, Co- Präsident der Jungen Grünen Kanton Luzern. Transparenz schaffe Klarheit für die Bevölkerung und damit ein Mehr an Demokratie.

Dieses Mehr an Demokratie sei auch im Hinblick auf den internationalen Korruptionsindex notwendig, so die Jungen Grünen weiter. In diesem werde die mangelnde Transparenz bei der Parteifinanzierung immer wieder angeprangert. Darum sagt Jona Studhalter:

«Kantonsratskandidierenden und Parteien wird oft vorgeworfen, nur Klientelpolitik zu betreiben. Mit der Offenlegung des Wahlkampfbudgets können die anderen Parteien das Gegenteil beweisen.»

Die Jungen Grünen streben im Kantonsrat zwei Sitze an. Auch die anderen Parteien verfolgen klare Ziele für die Vertretung im Parlament. Klarheit soll nun auch im finanziellen Bereich hergestellt werden. Die Jungen Grünen fordern die anderen Parteien auf, den Wählern ebenfalls einen Blick in die Wahlkampfkasse zu gewähren.