Justiz Mehr Fälle für die Luzerner Gerichte – vor allem die Zahl der Konkurse stieg an Das Geschäftsjahr 2021 zeigt: Die Gerichte hatten mehr Arbeit. Die Akzeptanz der Entscheide bleibt hoch. Ein Sorgenkind ist die Erledigungsquote bei Strafprozessen.

«Für die Luzerner Gerichte gab es 2021 mehr Arbeit. Dazu kam, dass mit der Pandemie zusätzlich zahlreiche Gesetze und Verordnungen erlassen und in rascher Abfolge wieder geändert wurden», erklärte Kantonsgerichtspräsident Peter Schumacher an der Präsentation des Geschäftsberichtes. Besonders stark angestiegen sind die Konkursfälle. So wurden letztes Jahr 670 Konkursverfahren eröffnet, das sind 117 mehr als im Vorjahr und die höchste Fallzahl seit fünf Jahren.

Ladenlokal an der Hertensteinsteinstrasse amtlich versiegelt vom Konkursamt Luzern Bild: Boris Bürgisser (luzern, 02. März 2021)

«Grund für die Konkurse sind Geld, Schulden, finanzielle Engpässe. Bis solch ein Verfahren durchlaufen ist, gilt ein Wechselspiel der Zuständigkeiten, werden diverse Rechtsgebiete konsultiert», erklärt Patrick Müggler, Leiter Gruppe Konkursämter. Und bei der Eröffnung müsse zuerst ein Inventar erstellt werden, dazu werden zwischen 4000 und 5000 Franken benötigt. Ist dieses Geld nicht vorhanden, wird das Verfahren mangels Aktiven eingestellt, also gar nicht erst eröffnet. Das passiere bei rund der Hälfte der Fälle.

Weil seit Anfang 2021 Konkursämter Gesellschaften ohne Domizil liquidieren müssen, haben die Fallzahlen ebenfalls zugenommen. Hat also ein Unternehmen im Handelsregister kein Rechtsdomizil benannt, wird dieses nicht mehr gebraucht oder ist das Unternehmen nicht mehr aktiv auf dem Markt, gilt dies als ein Organisationsmangel und es wird ein Konkursverfahren eröffnet. Das machte im Jahr 2021 rund einen Viertel der Konkurseröffnungen aus.

Firmenbestattern einen Riegel schieben

Im National- und Ständerat wird aktuell eine Gesetzesanpassung zur Verhinderung von missbräuchlichen Konkursen diskutiert. Damit soll den professionellen «Firmenbestattern» ein Riegel vorgeschoben werden. Sie können dann nicht mehr überschuldete Firmen nutzen, um weitere Geschäfte zu betreiben. Das würde dann zwar mehr Fälle produzieren, aber unter dem Strich die Verluste mindern. Die Verluste der Luzerner Konkursämter werden im Geschäftsbericht mit 62,7 Millionen Franken angegeben.

Die Zunahme der Konkurse im Vergleich zum letzten Jahr hat aber auch damit zu tun, dass der Bundesrat pandemiebedingt für das Jahr 2020 einen Rechtsstillstand beschlossen hatte. Und warum können Konkurse durch die Beamtin oder den Beamten nicht angezeigt werden? Während andere Kantone dies im Personalgesetz geregelt haben, muss sich im Kanton Luzern eine Beamtin oder ein Beamter für eine Anzeige zuerst vom Amtsgeheimnis entbinden lassen. Noch, denn eine diesbezügliche Gesetzesänderung ist ebenfalls auf dem Weg und könnte bereits nächstes Jahr in Kraft treten. Dann würde die Anzeigepflicht durch Konkursbeamte bestehen.

Mehr Gebühren eingenommen

Positiv zu Buche schlug der Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt. Dieser spülte einen ausserordentlichen Gebührenertrag von rund 21,5 Millionen Franken in die Kassen der Grundbuchämter. Für die Gruppe Grundbuch waren 54 Personen im Einsatz. Sie erledigten 24'695 Geschäfte. Dazu hält Kantonsgerichtspräsident Peter Schumacher fest: «Dank dem elektronischen Auskunftssystem Gravis können Kundinnen und Kunden einfach zu Grundbuchinfos kommen, und das rund um die Uhr.»

Pendenzen häufen sich an

Einen Zuwachs an Fällen verzeichneten die erstinstanzlichen Gerichte bei den Zivil- und Straffällen. Weil die Zahl der Anklagen stieg, nahm auch jene der Strafprozesse zu. Letztes Jahr waren es 621 Strafprozesse, im Vorjahr 541. Von den eingegangenen Fällen konnten innert Jahresfrist 78,7 Prozent erledigt werden (siehe Grafik). Das sei ein Sorgenkind, so Schumacher. Um einen höheren Erledigungsgrad zu erreichen, fehle es an Personal.

Besser sieht es da bei den Zivilprozessen aus. Von den eingegangenen 1379 Fällen konnten 85 Prozent innert eines Jahres erledigt werden. Zudem konnten Pendenzen aus dem Vorjahr abgetragen werden. Eindrücklich auch die Zahl der Akzeptanz. So wurden Entscheide der erstinstanzlichen Gerichte zu 95 Prozent akzeptiert und die Fälle konnten abgeschlossen werden.