Luzerner Kriminalgericht Tankstellenshops und Bank überfallen: Einer der Täter ist rechtskräftig verurteilt – die anderen legten Berufung ein Sechs Männer – fünf Kosovaren und ein Italiener – wurden wegen mehrfachem Raub zu mehreren Jahren Haft und Landesverweis verurteilt. Der Italiener hat seine Strafe bereits verbüsst.

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen heute 44-jährigen Italiener wegen mehrfachem Raub und versuchtem Raub zu 5 Jahren und einem Monat Gefängnis und 10 Jahren Landesverweis verurteilt. Dies, weil er zusammen mit fünf Männern aus dem Kosovo 2018 gleich mehrere Raubüberfälle begangen hatte. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Mann wurde diesen Januar aus seiner Haft entlassen und lebt seither in Italien.

Zu sechst hatten die Männer gleich mehrere Raubüberfälle begannen: In Tankstellenshops in Geuensee und Buchs/SG, in die Kantonalbank in Sursee, dazu kommt ein versuchter Überfall in Reiden. Dabei hatte jeder der Beteiligten seine spezielle Aufgabe. Einer der sechs war der «Italiener», er sass als einziger bereits kurz nach dem letzten Überfall im vorzeitigen Strafvollzug, während die anderen Täter - alle aus dem Kosovo - bis dato in Freiheit leben. Sie legten gegen das Urteil vom 22. Dezember 2021 Berufung ein. Somit wird das Kantonsgericht Luzern darüber verhandeln.

Der «Italiener» hingegen wurde wegen vier Überfällen, davon ein versuchter, die er im Jahr 2018 mitverübt hat, verurteilt. Der heute 44-jährige Mann war von Beginn an geständig, sah sich jedoch als Mittäter und nicht, wie teils von den anderen Tätern behauptet, als «Kopf der Bande». Die Staatsanwaltschaft beantragte an der Hauptverhandlung im Oktober 2021 fünf Jahre und drei Monate Haft, die Verteidigung ein Strafmass von unter vier Jahren und die sofortige Entlassung aus der Haft. Dies weil der Italiener seit seiner Verhaftung am 23. August 2018 im Gefängnis sass.

Zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung waren dies somit 1161 Tage. Damit hatte der Mann laut seinem Verteidiger bereits zwei Drittel der Haftstrafe, wie sie das Kriminalgericht forderte, abgesessen. Nicht aber in Bezug auf die beantragte Haftstrafe von Seiten der Staatsanwaltschaft. Wie der Verteidiger des Italieners auf Anfrage erklärte, wurde sein Mandant deshalb erst im Januar diesen Jahres vom Vollzugs- und Bewährungsdienst aus der Haft entlassen und befindet sich seither in seiner Heimat. Das Urteil ist rechtskräftig.