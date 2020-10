Zwei neue Departementssekretäre für den Kanton Luzern Andreas Ott (Justiz- und Sicherheitsdepartement) und Gaby Schmidt (Bildungs- und Kulturdepartement) wurden vom Luzerner Regierungsrat zu neuen Departementssekretären gewählt.

Andreas Ott wird neuer Departementssekretär. Bild: PD

(fmü) Andreas Ott setzte sich in einem mehrstufigen Verfahren gegen 35 Bewerberinnen und Bewerbern durch. Das teilte der Luzerner Regierungsrat am Freitag mit. Der 33-jährige Ott hat an der Universität St. Gallen Internationale Beziehungen und Governance studiert. Danach arbeitete er als Kommunikationsberater und zwischen 2016 und 2018 als stellvertretender Sektionschef Streitkräftebeziehungen in der Bundesverwaltung. Seit 2018 ist er Mitglied des Leitungsteams im Generalsekretariat der SVP Schweiz und Fraktionssekretär der SVP-Bundeshausfraktion.

«Mit Andreas Ott konnten wir die Position des Departementssekretärs ideal besetzen», wird Regierungsrat Paul Winiker, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, in der Mitteilung zitiert. Ott verfüge über die notwendigen beruflichen und persönlichen Kompetenzen für eine erfolgreiche Tätigkeit in dieser Funktion.

Andreas Ott stammt aus dem Kanton Schwyz und wohnt derzeit mit seiner Partnerin in Stettlen im Kanton Bern. Noch in diesem Jahr werden sie nach Oberkirch ziehen. Er tritt die Stelle am 1. Februar 2021 an und wird Nachfolger von Vincenz Blaser, welcher per 1. September zum neuen Staatsschreiber gewählt wurde.

Erste Luzerner Departementssekretärin

Gaby Schmidt tritt die Nachfolge von Hans-Peter Heini an. Bild: PD

Neben Ott wurde Gaby Schmidt zur neuen Departementssekretärin des Bildungs- und Kulturdepartements (BKD) gewählt. Die Rechtsanwältin und ehemalige Primarlehrerin mit Jahrgang 1965 leitet seit 2016 den Rechtsdienst des BKD und ist bisherige stellvertretende Departementssekretärin.

Sie schloss 1996 ihr Jusstudium an der Universität Zürich ab und erlangte vier Jahre später das Anwaltspatent des Kantons Luzern. Ihr beruflicher Weg führte sie zuerst als juristische Mitarbeiterin ins Amt für Gemeinden des Kantons Luzern, anschliessend in den Kanton Zug, wo sie als stellvertretende Generalsekretärin der Direktion für Bildung und Kultur unter anderem den Rechtsdienst aufbaute. Schmidt war als Vertreterin der SP von 2000 bis 2010 Mitglied des Grossen Stadtrates von Luzern. Sie lebt mit ihrer Familie in der Stadt Luzern.



Gaby Schmidt übernimmt die Leitung der Stabsstelle am 1. April 2021. Die neue – und erste – Luzerner Departementssekretärin löst Hans-Peter Heini ab, welcher per Ende März 2021 in Pension geht. Er war seit 2009 Departementssekretär.