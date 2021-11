Kaderstelle Luzerner Volksschule ohne Leitung – nun verstärkt der Kanton die Suche Das Bildungs- und Kulturdepartement sucht für die Dienststelle Volksschulbildung eine neue Leitung – seit Monaten erfolglos. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Stelle erst gegen Ende des Schuljahres besetzt werden kann.

Jahrzehntelang prägte Charles Vincent als Leiter der kantonalen Dienststelle die Volksschulen. Seit seiner Pensionierung Ende des vergangenen Jahres fehlt hingegen die Konstanz. Nach nur wenigen Monaten im Amt ist sein Nachfolger Aldo Magno per Ende September abgetreten (wir berichteten). Sein bevorstehender Abgang wurde im Juni bekannt. Interimistisch wird die Dienststelle nun von Stellvertreterin Karin Birchler geleitet. Doch die Stellenbesetzung gestaltet sich schwierig.

Gemäss Regula Huber, Kommunikationsverantwortliche beim Bildungs- und Kulturdepartement, sind auf die Stellenausschreibung gut 20 Bewerbungen eingegangen. Gespräche hat es zwar gegeben, diese führten aber offensichtlich nicht zum Erfolg. So teilt Huber mit: «Wir haben uns entschieden, dass wir die Suche nach einer geeigneten Person weiterführen werden.» Diese sei auf verschiedenen Kanälen intensiviert worden, der Prozess noch im Gang. Gespräche laufen. Setzte das Departement ursprünglich vor allem auf klassische Stellenanzeigen, rücken nun auch Businessportale wie Linked-in in den Fokus.

Hohe Anforderungen und viele offene Führungspositionen

Gemäss Huber ist die Suche nach einer neuen Leitung für die Dienststelle Volksschulbildung aus zwei Gründen schwierig: Einerseits werden hohe Anforderungen gestellt, andererseits sind diverse Führungspositionen offen – nicht nur beim Kanton Luzern. Interessierte Personen können also auswählen, wo sie sich bewerben möchten. Ob Karin Birchler neue Dienststellenleiterin wird, lässt Huber offen. «Personelle und persönliche Auskünfte zu Stellenbesetzungen geben wir nicht.» Einzig zu Charles Vincent äussert sie sich: Es sei ein Gerücht, dass er vorübergehend auf der Dienststelle aushelfe.

Findet man beim Bildungsdepartement keine interne Nachfolgelösung, dürfte sich die Stellenbesetzung hinziehen. Bei Kaderstellen sind Kündigungsfristen von mindestens sechs Monaten üblich. Somit wird immer wahrscheinlicher, dass die Dienststellenleitung erst gegen Ende des laufenden Schuljahres wieder besetzt werden kann, wie Regula Huber bestätigt. Bis dahin wird die Dienststelle Volksschulbildung mit dem bestehenden Leitungsteam geführt, unterstützt auch durch das Departementssekretariat. Gemäss Huber «entstehen für die Schulen durch die Vakanz keine Nachteile».

Magno empfand Arbeit als zu monoton

Aldo Magno trat seine neue Stelle als Direktor der Juventus-Schulen in Zürich Mitte Oktober an. Als Grund für seine Kündigung beim Kanton Luzern erklärte er gegenüber unserer Zeitung: «Die Volksschulbildung hat viele Gremien und Partner, was dazu führt, dass man in verschiedenen Settings als Dienststellenleiter oft dasselbe vertritt. Das macht die Tätigkeit etwas administrativ und wiederholend. Und das habe ich unterschätzt.»