Kandidaten für Präsidium des Synodalrats werden angehört

Die Unermüdliche ist verstummt – eine Würdigung an die verstorbene alt Stadträtin Ursula Stämmer-Horst

Ursula Stämmer-Horst ist am 21. März 2020 im Alter von 61 Jahren an einer schweren Krebserkrankung verstorben. Sie amtete 16 Jahre als Stadträtin der SP in Luzern und war zuletzt Synodalratspräsidentin der evangelisch-reformierten Landeskirche.