Podcast Kann man sich im Hallenbad anstecken? Der Fachmann des Kantons Luzern beantwortet diese und 21 weitere Fragen Leserinnen und Leser unserer Zeitung konnten uns ihre Fragen zum Corona-Virus schicken. Stephan Luterbacher, Beauftragter für den koordinierten Sanitätsdienst des Kantons Luzern, hat die Fragen am Donnerstag beantwortet. Das sind seine wichtigsten Aussagen.

Hören Sie das ganze Gespräch in unserem Podcast oder scrollen Sie sich durch die 22 Fragen:

Stephan Luterbacher (60) ist Kantonsapotheker und Beauftragter für den koordinierten Sanitätsdienst des Kantons Luzern. Er ist Teil der fachübergreifenden Task Force Corona und damit verbunden am Bewilligungsverfahren von Veranstaltungen und der Verteilung von Masken, Alkohol, Desinfektionsmittel beteiligt. Er hat am Donnerstagnachmittag Fragen aus unserer Leserschaft beantwortet.

(Jennifer Kneubühler, Hergiswil)

Grundsätzlich hat kein einziger Mensch eine Immunabwehr gegen diese Krankheit, weil es ein neues Virus ist. Es können alle Leute krank werden. Wir wissen aber, dass der Krankheitsverlauf bei jüngeren Personen eher mild ist. Bei Kindern sind Eltern immer besonders sensibel. Es kann sich bei den Symptomen auch um eine normale Grippe handeln. Wenn das Kind wirklich schwere Probleme mit den Atemwegen und Husten hat, sollten Sie mit dem Arzt telefonisch Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen mit ihm absprechen.

(Marianna Kiener-Stutz, Ebikon)

Sie gehören zur Risikogruppe. Wiederkehrender Eisenmangel ist ein Zeichen, dass auch Ihr Immunsystem geschwächt sein kann.

(Evelyne Mahler, Luzern)

Mir sind bislang keine solche Fälle bekannt.

(Lukas Ritzel, Adligenswil)

Wenn jemand aus der näheren Umgebung positiv getestet wird, entscheidet der Kanton, wer zu Hause bleiben muss. Diese Personen werden darüber informiert.

Stephan Luterbacher. PD

(Hans Swierstra, Meggen)

Leute, die sich gesund fühlen und schon Träger sind, kommen gar nicht auf die Idee, sich untersuchen zu lassen. Das macht auch keinen Sinn. Die Weisung des BAG lautet, dass man sich nur bei schweren Atembeschwerden und anderen Grippesymptomen mit dem Arzt in Verbindung setzen soll. Er entscheidet dann, ob ein Test Sinn macht. Nicht jede Person, die in den letzten Tagen in Nord-Italien war, muss sich untersuchen lassen.

(Petra Duss, Luzern)

Jemand, der positiv getestet wurde, ist krank. Aktuell ist der Status, dass alle positiv getesteten Fälle hospitalisiert werden.

(Susanne M. Riklin, Luzern)

Das ist abhängig von der persönlichen Konstitution. Jemand, der schon geschwächt ist, wird länger brauchen, um sich zu erholen. Junge, gesunde Menschen werden sich schneller erholen. Das ist wie bei der Grippe.

(Silvia Kiener-Pfenninger, Emmenbrücke)

Wenn eine Person nicht krank ist, muss sie sich nicht abklären lassen. Das Gesundheitssystem ist momentan am Anschlag. Leute, die keine Symptome haben, müssen sich auch nicht testen lassen. Es wird dann auch kein Test gemacht.

(Franz Wyrsch, Luzern)

Die katholische Kirche wird ihre Messen durchführen, sie hat die gleichen Auflagen erhalten wie alle anderen Veranstalter. Es ist ihre Entscheidung, ob Sie das Risiko eingehen wollen. Wichtig ist, dass sie Distanz halten zu anderen Personen. Empfohlen wird ein Abstand von zwei Metern. Beachten Sie das, ist der Besuch aber sicher vertretbar.

(R. Eichenberger, Hergiswil)

Wenn niemand anders danebensteht, ist das Risiko vertretbar. Die Tropfen landen eher auf der Wand oder dem Boden. Einweghandtücher und Taschentücher sind den Lufttrocknern aber sicher vorzuziehen.

(Stefan Nussbaumer)

Grundsätzlich sind regelmässige Proben eines Orchesters, einer Blasmusik, eines Jodlerchörlis oder eines Kirchenchors zulässig. Dafür braucht es auch keine Bewilligung. Wenn der Boden nass wird, sollte man ihn nach der Probe feucht aufnehmen und mit Putz- oder Desinfektionsmittel behandeln.

(Gianni Ineichen, Luzern)

Spanien ist aktuell noch kein Risikogebiet. Sie sollten aber den direkten Heimweg via Frankreich nehmen und Italien meiden.

(Isa Wullschleger, Willisau)

Der Kanton Luzern hat sich entschieden, dass öffentliche und private Veranstaltungen ab einer Person bis 999 Personen eine Risikoprüfung durch den Kanton durchlaufen müssen. Ja, es braucht momentan eine Bewilligung.

(Ruut Reyhanloo, Immensee)

Ich persönlich würde diese Masken weiterverwenden, wenn sie richtig, sprich trocken, gelagert wurden. Es ist besser eine alte Maske zu haben als keine.

(Marco Naef, Emmenbrücke)

Der Bund hat verfügt, dass Apotheken und Drogerien Händedesinfektionsmittel aus Alkohol und weiteren Zutaten selber herstellen dürfen. Sobald wieder genug Alkohol auf dem Markt ist, kann man in Apotheken wieder Händedesinfektionsmittel kaufen.

Folgende Fragen wurden von mehreren Leserinnen und Lesern gestellt:

Das kann man so nicht sagen. Die Risikogebiete muss man auf jeden Fall meiden. Wir wissen, dass sich die Krankheit weltweit ausbreitet. Jede Person muss das Risiko selber abwägen.

Der öffentliche Verkehr ist explizit ausgenommen vom Veranstaltungsverbot. Im ÖV ist man nur kurze Zeit nah aufeinander, meist weniger als 15 Minuten. In der Regel kann man sich auch gut aus dem Weg gehen.

In der Schweiz können wir die Ansteckungskette momentan noch nachverfolgen. Wenn Sie sich in Deutschland anstecken, ist das nicht mehr der Fall. Wir wissen nicht mehr, woher der Infekt gekommen ist. Der Bund empfiehlt neu, dass man grössere Menschenansammlungen meiden soll. Ein Fussballspiel mit Tausenden von Besuchern gehört sicher dazu.

Ein Schulskilager ist ein schulischer Anlass, weswegen es keine Auflagen gibt. Die Vorsichtsmassnahmen müssen aber sichergestellt werden: Alle Teilnehmer müssen gesund sein, dürfen keine Grippesymptome haben und sich in den letzten 14 Tagen nicht in Risikogebieten aufgehalten haben. Ein Pfadilager, das öffentlich ausgeschrieben wird, muss vom Kanton bewilligt werden.

Das ist schwierig zu beurteilen. In Badewasser, in dem sehr viel Desinfektionsmittel vorhanden ist, wird man kaum angesteckt. Wir wissen aber, dass Viren in feuchten Umgebungen wie zum Beispiel in Toiletten von Hallenbädern länger überleben können. Ein Ansteckungsrisiko kann man nicht ausschliessen. Aber unsere Hallenbäder werden gut gereinigt. Ein Besuch ist vertretbar.

Panik ist das falsche Wort. Niemand ist immun gegen diese Krankheit. Die bis jetzt getroffenen Massnahmen sind sehr wichtig, damit unser Gesundheitswesen diejenigen Leute aufnehmen kann, die wirklich Hilfe benötigen. Die Krankheit verläuft in den meisten Fällen problemlos, aber zum Schutz unseres Gesundheitssystems müssen wir die getroffenen Massnahmen durchziehen.

Das BAG beurteilt die Lage laufend neu. Wir gehen davon aus, dass weitere Massnahmen kommen werden, aber wann diese kommen und wie diese aussehen, wissen wir im Kanton Luzern nicht.