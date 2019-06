Kanti Musegg: Kenli Lao schreibt mathematische Präzision Der Weg von Kenli Lao (18) bis zur Maturaarbeit forderte viel Durchhaltewille von ihm. Für seinen Abschluss bewegte er sich in einer Welt zwischen Mathematik und Gestaltung. Manuel Burkhard

Kenli Lao vereinte in seiner Maturaarbeit Geometrie, Mathematik und japanische Schriftzeichen. (Bild: Dominik Wunderli, 18. Juni 2019)



Verkehrte Welt beim Interview: Zum Abschluss des Gespräches stellt der Luzerner Kenli Lao (18), der doch eigentlich über die Erfahrungen aus seiner Schulzeit berichten sollte, selbst eine Frage: «Warum interessiert ihr euch überhaupt für mich?» Gute Frage. Das hat mit einem geometrischen Skelett zu tun, mit einem Schnittpunkt von Mathematik und Gestaltung, und mit japanischen Schriftzeichen. Was auf den ersten Blick nicht so recht zusammengehen will, hat er in seiner Maturaarbeit zusammengeführt.

Der Weg zu dieser Maturaarbeit forderte Durchhaltewille. «Der Wechsel von der Sek an die Kanti war anspruchsvoll», sagt Lao. Es dauerte eine Weile, bis er sich an den neuen Rhythmus gewöhnt hatte. «Das letzte Jahr war dann das einfachste.» Und auch Flexibilität war nötig: Sein Wunsch-Schwerpunktfach, Physik und Angewandte Mathematik, wurde wegen mangelndem Interesse nicht durchgeführt.

Sprachaufenthalt in Japan geplant

So kam er zum Bildnerischen Gestalten. Mit dieser Entscheidung ist er zufrieden: «Das Fach war eine gute Abwechslung zum normalen Schulunterricht.» Die Maturaarbeit bot ihm schliesslich die Gelegenheit, beide Bereiche zu kombinieren: Er befasste sich mit dem Straight Skeleton Algorithmus. Ziel dieser Methode ist es, ein System von Mittellinien und Winkelhalbierenden eines geometrischen Körpers zu konstruieren. Eine einfache Aufgabe bei einem Rechteck, nicht aber bei unregelmässigen Vielecken: Hier entsteht eine verzweigte und verästelte Linie, eben eine Art Skelett.

Zuerst musste Kenli Lao die mathematische Beweisführung hinter der Methode verstehen. Diese übersetzte er dann in eine Anleitung, wie man die Mittellinie durch Falten konstruieren kann. In einem Versuch in seiner Klasse gelang es immerhin zwei Mitschülern auf Anhieb, das korrekte Straight Skeleton zu konstruieren. An diesem Punkt kommt nun die japanische Schrift ins Spiel. In einem dritten Schritt erarbeitete er drei geometrische Figuren, deren Straight Skeleton die Form japanischer Buchstaben hat: Ke N Ri – sein Name (ein Zeichen für «L» gibt es nicht). Für die japanische Schrift hat er sich entschieden, weil Papierfalten – Origami – eine japanische Kunst ist. Doch die Faszination geht darüber hinaus. Sprachen spielen auch in seiner Freizeit eine Rolle – neben Hip-Hop-Tanz und Eiskunstlauf. Seit einigen Jahren paukt er, dessen zweite Muttersprache Kambodschanisch ist, Koreanisch und Japanisch. Kenli Lao sagt: «Ich mag japanische Serien und so begann ich mich auch für die Sprache zu interessieren.» Im Herbst wird er sogar für einen Sprachaufenthalt nach Japan reisen. Wie es dann weitergeht, hat Kenli Lao nicht entschieden. Aber die Richtung steht fest: Naturwissenschaften werden es sein, oder Informatik. «Ein Gebiet, die in unserer Zeit von grosser Bedeutung ist.»