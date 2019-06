Kanti Schüpfheim: Jonas Elmiger lebt konsequent seinen Plan A Musik ist die grosse Leidenschaft von Jonas Elmiger. Kein Wunder! In seiner Familie dreht sich sehr viel um Musik. Jetzt steht die Rekrutenschule an – natürlich bei der Militärmusik. Hannes Bucher

Jonas Elmiger ist Perkussionist und stand sogar schon im KKL auf der Bühne. (Bild: Eveline Beerkicher, Luzern, 19. Juni 2019)



Mehr zufällig ist als Treffpunkt für das Interview mit Maturand Jonas Elmiger das World Café im KKL gewählt und es zeigt sich: Der Ort, konkret der Konzertsaal des KKL, hat für den jungen Gelfinger eine ganz spezielle Bedeutung. Da ist er selber schon mehrmals auf der Bühne gestanden. Der 20-jährige Seetaler ist bereits ein erfolgreicher und offensichtlich äusserst talentierter Perkussionist. «Ja, die Musik ist meine grosse Leidenschaft», sagt er. Das ist wohl auch familiär bedingt. Vater Alex Elmiger ist Dirigent der Brass Band Ermensee, Mutter Irène spielte früher Klavier, die beiden Schwestern seien «begnadete Tänzerinnen», sagt er.

Er selber ist auf dem Weg, die Musik einmal zu seinem Beruf zu machen. «Das ist mein Plan A, ich habe auch nie einen Plan B gehabt», sagt er. Er habe bereits als Primarschüler gewusst, dass er einmal die Matura machen wolle. Das hat er jetzt geschafft, das ist seit dem Dienstagabend definitiv. Gegen Schluss der Maturareise, in der Metro in Barcelona, traf die Nachricht per Handy ein: Alle Maturanden seiner Klasse des Gymnasiums Plus Schüpfheim haben bestanden. «Wir sind einander spontan in die Arme gefallen», lacht er.

Gymnasium Plus als ideale Ausgangslage

Am Mittwochabend reiste er nochmals nach Schüpfheim, um das Maturazeugnis in Empfang zu nehmen. Fünf Jahre ist er täglich vier Stunden ins Entlebuch gependelt. Nach zwei Jahren Kanti Seetal hat er nämlich ans Gymnasium Plus nach Schüpfheim gewechselt und dort den Talentbereich Musik belegt. Da wurden seine Bedürfnisse ideal abgedeckt. Er habe nebst der Allgemeinbildung eine gute Basis im Fachbereich Musik erhalten. «Ich habe das Angebot der freien Zeit für den Talentbereich sehr geschätzt.» Er wusste diese zu füllen. Seit 2017 besuchte er zusätzlich das PreCollege der Zürcher Hochschule der Künste, er spielt bei den BML Talents und der Brass Band Ermensee mit, ist zusätzlich als «Aushilfe» in diversen Formationen tätig. Und da ist auch noch das Schappe Percussion Duo und viele lokale und nationale Wettbewerbe. «Ja, das bedingt ein gutes Zeitmanagement», sagt er. Mutter Irène stand ihm dabei etwas zur Seite. «Von zu Hause habe ich immer volle Unterstützung erhalten.»

Jetzt steht die RS an. Natürlich bei der Militärmusik. Für ihn fast etwas «Entspannung». «Da habe ich für einmal keine anderen Termine», schmunzelt er. Nahtlos geht es dann weiter, wieder an die Zürcher Hochschule der Künste. Da wird er «Klassische Perkussion» studieren. Erst den Bachelor, dann den Master machen. Sein finales Ziel: eine Solokarriere als Musiker. Er ist Realist genug um zu wissen, dass das ein umkämpftes Umfeld ist. Aber er ist einer, der sein Ziel konsequent verfolgt, der seinen Plan A bisher und wohl auch in Zukunft konsequent umsetzt.