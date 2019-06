Kanti Sursee: Ihr Lieblingsautor inspirierte Melina Javet zur Maturaarbeit Melina Javet aus St. Erhard ist im Schülerforum aktiv, ein Jahr sogar als Präsidentin. Sie hat eine grosse Affinität zu Sprachen und stand kurz vor den Maturaprüfungen noch auf der Theaterbühne. Yvonne Imbach

Nicht nur in der Freizeit liest Melina Javet gern – für ihre Maturaarbeit verglich sie Literatur. (Bild: Pius Amrein, St. Erhard, 18. Juni 2019)

Entspannt im Garten liegen, stundenlang in den geliebten Büchern lesen und einfach nur chillen, das konnte Melina Javet die letzten Monate nicht mehr. Umso mehr geniesst sie diesen Moment, als wir sie Mitte Juni in ihrem Zuhause in St. Erhard besuchen. «Heute morgen hatte ich die letzte mündliche Maturaprüfung in Deutsch», sprudelt es aus ihr heraus. Der allerletzte Gang als Schülerin in die Kanti Sursee liegt demnach nun hinter ihr. Was wird sie vermissen? «Fast alles, in erster Linie die Menschen, ich hatte mit allen Stufen und vielen Lehrern zu tun.»

Melina Javet war in den letzten zwei Jahren im Schülerforum aktiv, ein Jahr sogar als Präsidentin. Das Schülerforum bilde die kommunikative Verbindung zwischen der Schulleitung und den Schülern aller Klassenstufen. «Ich habe ein grosses Mundwerk, deshalb scheue ich mich wohl auch nicht, Probleme anzusprechen und eine Lösung zu suchen. Ich habe mich gerne engagiert.»

Ihr Plan A ist die Hotelfachschule

Ihre grosse Affinität zu Sprachen hat Melina Javet eingesetzt, um in ihrer Schulzeit ein Jahr in Kanada als Austauschschülerin ihr Englisch auf das Proficiency-Level zu bringen. Als Schwerpunktfach in Sursee wählte sie Italienisch. In Deutsch hingegen lernte sie die Hauptrolle der «Antigone», die sie kurz vor den Maturitätsprüfungen mit viel Spielleidenschaft im Theaterkurs der Kanti übernommen hatte. «Theaterspielen macht mir so viel Freude, dass ich mir vorstellen kann, als Plan B die Schauspielschule zu besuchen.» Da drängt sich die Frage nach Plan A auf: Wie geht's nach der bestandenen Matura weiter? «Nach ein paar Wochen Sommerferien hoffe ich, im September an der Hotelfachschule Lausanne mein Studium anfangen zu können.» Die letzte Aufnahmehürde müsse sie noch überstehen, dann kann sie ihren Wunsch anpacken.

Gastgeberin sein, Management-Aufgaben übernehmen, Fremdsprachen anwenden, Theaterspielen – Melina Javet ist eine offene, kommunikative und sprachaffine junge Frau. Da erstaunt es wenig, dass sie für ihre Maturaarbeit zwei literarische Werke gegenüber gestellt und analysiert hat, welche Parallelen darin vorkommen. Sie las dazu in Englisch Dante Alighieris «Poem Inferno» und von ihrem Lieblingsautor Dan Brown «Novel Inferno». «Ich verschlang mein erstes Dan Brown-Buch mit zehn Jahren. Ich hatte es meiner Mutter vom Nachtischchen stibitzt. Obwohl ich noch sehr wenig verstand, haben mich seine Theorien über Mythologie, Religion oder Symbologie sofort fasziniert.» Ihre auf englisch verfasste Maturaarbeit mit dem Titel «From Hell to Paradise – A hellish analysis of Dan Brown’s novel Inferno and Dante Alighieri’s poem Inferno» hat Melina Javet die Bestnote gebracht. So einige durchgearbeitete Nächte haben sich offensichtlich gelohnt.