Kanton ersetzt 100-jährige Reussthalmauer zwischen Luzern und Reussbühl für 23 Millionen Franken Eine neue, bis zu 23 Meter hohe, Stützkonstruktion ersetzt die über 100 Jahre alte Reussthalmauer an der Kantonsstrasse zwischen Luzern und Reussbühl. Die rückversetzte Konstruktion schafft Platz für eine neue Busspur. Das Projekt kostet über 23 Millionen Franken. Zéline Odermatt

Ab Ende April 2019 starten in Luzern entlang der Kantonsstrasse zwischen Luzern und Reussbühl die Arbeiten an der Reussthalmauer. Die über 100 Jahre alte Reussthalmauer zwischen der Einmündung Lindenstrasse und der Bushaltestelle Schiff wird abgebrochen und durch eine rückversetzte bis zu 23 Meter hohe abgestufte Stützkonstruktion ersetzt, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Der Wald oberhalb der Stützmauer wird in einen Schutzwald umgewandelt, um vor Erosionen zu schützen. Er wird mit einem Unterhaltsweg versehen und teilweise mit Steinschlagnetzen gesichert. Durch das Rückversetzen der neuen Stützkonstruktion entsteht auf einer Länge von 350 Metern mehr Raum für die Kantonsstrasse. Dieser wird genutzt für die Realisierung einer neuen Busspur und eines neuen Velo- und Gehwegs. Die Kosten des Vorhabens belaufen sich auf 23,1 Millionen Franken.



Einschränkungen, Nachtarbeiten und Lärm

Um die Einschränkungen für den Verkehr auf der Strasse und der Schiene möglichst gering zu halten, muss ein Teil der Bauarbeiten nachts ausgeführt werden, schreibt der Kanton weiter. Wegen Pfahlbohr- und Montagearbeiten gibt es in den folgenden Nächten Lärmemissionen: