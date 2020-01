Kanton hat Autoverkehrs-Wachstum bei Spange Nord laut neuer Studie überschätzt Zu hohe Wachstumsprognosen bei den Autos, zu tiefe beim ÖV: Eine neue, von der IG «Reussport Nein» in Auftrag gegebene Studie zur Spange Nord sieht viel Verbesserungsgpotenzial für neue Berechnungen.

Die geplante Reussportbrücke in Luzern. (Visualisierung: PD/Swiss Interactive AG)

Hat der Kanton Luzern beim umstrittenen Verkehrsprojekt Spange Nord – mittlerweile heisst die abgespeckte Version davon Reussportbrücke – richtig berechnet? Sind die Prognosen bezüglich künftigem Auto- und ÖV-Verkehr schlüssig? Diese Fragen wollte die IG «Reussport Nein» von Verkehrsexperten beantwortet haben und hat deshalb ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben – und zwar bei Alexander Erath und Kay Axhausen. Letzterer ist seit 1999 Professor für Verkehrsplanung an der ETH Zürich, Erath leitet am Institut für Bauingenieurwesen der Fachhochschule Nordwestschweiz den Fachbereich Verkehr und Mobilität. Ziel: Eine fachliche Einschätzung und Beurteilung der vorhandenen Zahlen und Vorschläge für die weitere Bearbeitung des Projekts.

«Ziel ist nicht, ein Projekt abzuschiessen, sondern um eine unabhängige fachliche Einschätzung», sagte Erath am Mittwochmorgen an einer Medienkonferenz der IG. Diese spart jedenfalls nicht mit Kritik an den Berechnungen, die der Kanton Luzern zur Spange Nord angestellt hat. Gemäss dem Gutachten von Erath und Axhausen zum Synthesebericht Spante Nord hat der Kanton bei seinen Berechnungen zum ursprünglichen Projekt das Wachstum beim motorisierten Individualverkehr bis im Jahr 2040 deutlich überschätzt. Man muss dazu wissen: Das verwendete Verkehrsmodell basiert unter anderem auf Zahlen einer eidgenössischen Befragung aus dem Jahr 2000, wurde aber beispielsweise mit aktuellen Bus-Fahrplänen und dem aktuellen ÖV-Angebot ergänzt. Trotzdem gab Erath zu bedenken: «Es gibt inzwischen viel mehr ÖV-Nutzer und auch ÖV-Abonnements als im Jahr 2000.»

Weiter bilde das Verkehrsmodell die demografischen Entwicklung unvollständig ab. Der angenommene Anteil an Personen über 65 ist beim Kanton mit 16,5 Prozent deutlich tiefer als bei den Prognosen des Bundes. «AHV-Rentner sind zu anderen Zeiten unterwegs als Berufstätige, auch weniger weit und weniger oft», sagte Erath. Ebenfalls unberücksichtigt seien Auswirkungen auf den Verkehr etwa durch flexiblere Arbeitszeitmodelle und schliesslich seien die Zusammenhänge von verdichteter Siedlungsentwicklung mit dem ÖV-Angebotsausbau ungenügend abgebildet.

Zu Letzterem hält das Gutachten beispielsweise fest, dass die Anzahl der Ein- und Aussteiger an Bahnhöfen in der Luzerner Agglomeration von 2010 bis 2016 um 49 Prozent zugenommen hat. Ebenso habe im Zeitraum von 2010 bis 2015 die Zahl der autofreien Haushalte in der Stadt Luzern von 37 auf 44 Prozent zugenommen.

Aus all diesen Gründen habe die Überschätzung des Autoverkehrs-Wachstums zu einer Überschätzung der positiven Wirkung von Infrastrukturbauten wie eben der Spange Nord geführt. Die Wirkung alternativer Massnahmen sei zu wenig geprüft worden.

Das Gutachten empfiehlt die Berechnung neuer Verkehrsmodelle. Dabei sollen die angesprochenen Veränderungen wie beispielsweise auch Mobilitätsmanagement stärker berücksichtigt werden. Dazu gehöre auch der geplante Durchgangsbahnhof, der ja nun konkret wird, die geplanten durchgehenden Busspuren oder die Entwicklung langfristiger Verkehrsszenarien etwa mit autonomen Fahrzeugen sowie die Evaluation eines Um- oder teilweisen Rückbaus der Stadtautobahn nach Erstellung des Bypasses.