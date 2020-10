Hier gibt es keinen Fussgängerstreifen: Kanton Luzern lehnt Petition von Anwohnern ab In Neuenkirch muss die Strasse ohne Fussgängerstreifen überquert werden. Das wird sich auch nicht ändern.

Strassenübergang ohne Fussgängerstreifen mit Verkehrsinsel bei der Bushaltestelle Lippenrüti in Neuenkirch. Bild: Philipp Schmidli (Neuenkirch, 6. März 2020)

(jon) «Wir wollen unseren Kindern einen sicheren Schulweg gewährleisten.» Mit diesem Anliegen haben sich Anwohner der Hellbühlstrasse in Neuenkirch Mitte September an den Gemeinderat gewandt. Ihr Ziel: Bei der Hellbühlstrasse 26 und 28 soll wieder ein Fussgängerstreifen markiert werden. Diesen durfte die Gemeinde nach eben erst abgeschlossenen Sanierungsarbeiten nicht wieder erstellen – so der Kanton.

Wie der Gemeinderat nun mitteilt, habe man den Fussgängerstreifen nach der Strassensanierung wieder erstellen wollen, inklusive Beleuchtung und Versatz der Fahrbahn. Die kantonale Dienststelle Raum und Wirtschaft liess dessen Nutzen jedoch überprüfen. Ein Gutachten der Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigte, dass ein Fussgängerstreifen «keine Sicherheitsmassnahme» sei.

Wünsche der Anwohner würden keine Rolle spielen

Daran konnte auch eine lancierte Petition mit 149 Unterschriften nichts ändern, wie sich nun zeigt. Der Kanton teilte der Gemeinde Ende September mit, dass die Verkehrssicherheit «unabhängig von den Wünschen von Anwohnern zu beurteilen» sei. Die erstellten Mittelinseln würden genügen.